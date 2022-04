The Times: Lídři evropského fotbalu uvažují o Final Four Ligy mistrů

Londýn - Semifinálové zápasy fotbalové Ligy mistrů hrané současným systémem doma-venku by mohly být za tři roky minulostí. Podle britského deníku The Times se lídři evropského fotbalu vážně zabývají myšlenkou, že by se podobně jako u basketbalu či házené rozhodovalo o vítězi prestižní trofeje na turnaji Final Four na jednom místě.

Stejným způsobem se už vyvrcholení Ligy mistrů uskutečnilo před dvěma lety po vypuknutí koronavirové pandemie, kdy zvítězil Bayern Mnichov na turnaji v Lisabonu.

Zavedení takzvaného "týdne fotbalu" podle The Times podporuje klubová asociace ECA. Kritické hlasy k tomuto plánu naopak zaznívají z pořádající evropské unie UEFA.

Sám prezident UEFA Aleksander Čeferin se nicméně už loni k možnému Final Four vyjádřil příznivě. "Mohlo by to být velkolepé. A také efektivní z hlediska výnosů, pokud by se to udělalo dobře," řekl minulý rok Čeferin francouzskému deníku L'Équipe. Mezi nevýhody patří, že semifinalisté přijdou o zápasy na vlastním stadionu a vzhledem k nižšímu počtu zápasů bude méně televizních přenosů.

Před rokem UEFA schválila reformu Ligy mistrů, jež vstoupí v platnost v roce 2024. Základní části se bude účastnit 36 místo dosavadních 32 týmů a vzhledem k novému systému přibude zhruba 100 utkání.