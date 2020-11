The Times: Anglická uzávěra se může protáhnout do příštího roku

Londýn - Anglická proticovidová uzávěra by se mohla protáhnout i do příštího roku, pouze přes Vánoce by se opatření mohla krátce rozvolnit. Podle deníku The Times před tím varovali kabinetní ministři. Premiér Boris Johnson omezení vycházení a služeb ohlásil v sobotu s tím, že začnou platit ve čtvrtek.

Podle členů kabinetu by mohlo být "velmi obtížné" ukončit takzvaný lockdown, pokud počty úmrtí a hospitalizací v souvislosti s koronavirem budou nadále růst.

Jeden z nejmenovaných ministrů uvedl, že opatření za vývojem pokulhávají. "Obáváme se, že za čtyři týdne bude úmrtí více, než jich je dnes, což dodá na důvěryhodnosti lidem, kteří chtějí národní opatření ponechat v platnosti," řekl ministr. "Myslím, že budou i po Novém roce," dodal další.

Premiér Johnson v sobotu oznámil, že britská vláda zavede kvůli zhoršující se epidemické situaci uzávěru v celé Anglii. Od čtvrtka budou smět lidé vycházet ven jen v nutných případech a musí omezit společenské kontakty. Fungovat budou pouze nezbytné služby, zavřeno musí mít restaurace a bary. Johnson však tvrdil, že opatření budou platit do 2. prosince. Premiér také řekl, že restrikce jsou jedinou nadějí, že lidé stráví vánoční svátky ve společnosti svých blízkých.

Británie o víkendu jako třetí v Evropě překonala hranici milionu pozitivních testů na koronavirus od začátku pandemie a podle vládních expertů v zemi exponenciálně roste počet nakažených i hospitalizovaných. V příštích týdnech by proto bez vládního zásahu hrozilo nebezpečí zahlcení zdravotního systému.

Opatření platí jen pro Anglii - Skotsko, Wales a Severní Irsko rozhodují o protiepidemických krocích samostatně.