Ilustrační foto - Skupina The Plastic People of the Universe pokřtila 26. ledna na koncertě v pražském Paláci Akropolis své nové album Maska za maskou. Zleva Eva Turnová a Vratislav Brabenec. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Koncertem v žižkovském Paláci Akropole dovrší 1. prosince skupina The Plastic People of the Universe (PPU) oslavy 50 let své existence. Koncert v Paláci Akropolis představí klasické skladby, nově zaranžované verze starých písní, dlouhá léta nehrané písně, ale i několik dosud nehraných novinek. ČTK o tom za pořadatele informoval Jiří Pichl.

"Kapela celou dobu své existence znepokojovala publikum muzikou, na kterou nikdy nebyl průměrný posluchač popu tak úplně zvyklý. Využívání instrumentálních partů zdánlivě nepropojených s melodickými strukturami, to už tu sice bylo ještě před vznikem kapely, ale novinka jejich tvorby byla právě ve spojení s temným undergroundovým rockem. Tím se dostala k lidem hudba, která spolu s texty básníka Egona Bondyho, saxofonisty Vratislava Brabence a dalších znamenala něco výjimečného, nekonformního, jiného," uvedl Pichl.

Skupina v roce 2016 částečně obměnila svoji sestavu. Stávající členové - letitý kapelník Josef Janíček, lídr a většinový textař Vratislav Brabenec a bubeník Jaroslav Kvasnička k sobě přizvali baskytaristu Johnnyho Judla jr. a kytaristu Davida Babku.

Výročního koncertu se zúčastní dlouholetí přátelé kapely a bývalí spoluhráči. Mezi hosty budou například bubeník Jan Brabec, pozounista Vladimír Dědek, Petr Placák, Josef Bobeš Rössler, Tomáš Schilla či režisér Břetislav Rychlík. Na koncertu se však s největší pravděpodobností neobjeví violista Jiří Kabeš. Před dvěma lety se totiž PPU kvůli neshodám rozdělili. Kabeš nyní stojí v čele skupiny, která se na svých stránkách označila jako PPU/New generation.

Skupinu PPU založil v září 1968 baskytarista Milan "Mejla" Hlavsa, dalšími členy byli Michal Jernek (zpěv, klarinet), Jiří Števich (kytara) a Josef Brabec (bicí). O několik měsíců později byl Brabec nahrazen Pavlem Zemanem a ke skupině se přidal kytarista a klávesista Janíček.

The Plastic People of the Universe se za komunistického režimu stali obětí státní šikany, která vyvrcholila zatčením tehdejších členů Plastiků v březnu 1976 a vyvolala protesty kulturní veřejnosti. Letos před začátkem srpnového koncertu zapsal starosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS) kapelníka Janíčka do Knihy cti Prahy 3. Od vydání zatím poslední desky PPU Maska za maskou letos uplynulo deset let.