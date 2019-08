The New Daily: Nejpodivnější věci zabavené na světových letištích

Sydney - Od živých zvířat přes bizarní zbraně a kreativní způsoby pašování - neexistuje snad nic, co by lidé nezkusili, aby přes celní a hraniční kontroly dostali nepovolené předměty. Zpravodajský server The New Daily zveřejnil přehled nejpodivnějších věcí, které zabavili celní úředníci.

V Austrálii byl dopaden muž, který přiletěl do Melbourne z Dubaje s živými holuby přivázanými k dolní části nohou a schovanými pod nohavicemi kalhot. Tento 23letý muž u sebe měl také dvě ptačí vejce. Porušil tím přísné karanténní zákony, za které hrozí krom vysoké pokuty až deset let za mřížemi.

Nebyl přitom jediný, kdo skončil v rukou celníků za pokus propašovat živé ptáky přivázané k nohám. Jistý Kaliforňan skončil dvakrát ve vězení za to, že se do Spojených států pokusil propašovat z Vietnamu ohrožené zpěvné ptáky, o nichž se věří, že nosí štěstí. Poprvé v roce 2009 dostal čtyřměsíční trest, podruhé o sedm let později už šel za mříže na 18 měsíců.

Bohužel nešlo o jediná zvířata, která musela přetrpět trauma dlouhého letu, jen aby mohla skončit na černém trhu. V roce 2010 našli íránští celníci v kufru jednoho z cestujících uspané tygří mládě. Do země bylo dovezeno z Thajska a cílem bylo vychovat z něj domácího mazlíčka. Tygr skončil v rezervaci ve své domovské zemi.

Jiný cestující byl dopaden na mezinárodním letišti v Miami s 22 živými úhoři a 150 tropickými rybkami v igelitových sáčcích uvnitř zavazadla.

V Austrálii naopak ztratila dost ze své animované nevinnosti kultovní postava pana Brambůrka z filmu Toy Story: Příběh hraček, když celníci našli jeho plastovou figurku s hlavou napěchovanou téměř 300 gramy extáze. Stejně jako Action Man, v jehož figurce se ukrývalo 50 gramů kokainu, i pan Brambůrka do země doputoval poštou a zmařený pašerácký pokus byl spojen s irskou zločineckou skupinou.

Pašeráci drog jsou obzvláště vynalézaví ve způsobech, jak dostat své zboží do vybrané destinace. V roce 2014 našli američtí celníci 3,3 kilogramu kokainu ukrytého v mraženém kozím mase.

Jedna Kanaďanka se pokusila převézt přes hranice do Spojených států stolní fotbálek, který byl ve skutečnosti trojským koněm ukrývajícím 24 kilogramů marihuany. V Německu pak byla dopadena Kolumbijka, která zkusila převézt kokain uvnitř svých prsních implantátů.

Další nepravděpodobné dovážené položky zahrnují skutečný egyptský sarkofág, který byl ukrytý v přepravním kontejneru putujícím ze Španělska do USA; sklenici obsahující deset lidských očí, s níž se pokusil přijet jistý cestující do Británie, a skutečný - ale ne nabitý - raketomet objevený uvnitř zavazadla na malém letišti v Pensylvánii.

Ovšem najdou se i případy, kdy cestující se svým - byť velmi kuriózním - spoluzavazadlem úspěšně prošel celnicí. Na mezinárodním letišti v Atlantě vzbudil pozornost pasažér, který přepravoval velmi reálně vypadající falešné mrtvé tělo. Ukázalo se, že jde o rekvizitu z hororu Texaský masakr motorovou pilou 2, se kterou mu dovolili odletět.