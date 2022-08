The Insider: Wagnerovci v ruských věznicích najali přes 1000 žoldnéřů

Riga - Ruská polovojenská Wagnerova skupina najímá žoldnéře do bojů na Ukrajině ve věznicích v různých částech Ruska. S odvoláním na nezávislý mediální projekt Vjerstka a organizaci na ochranu lidských práv Rusko za mřížemi o tom informuje investigativní portál The Insider sídlící v Rize. Zástupci Wagnerovy skupiny nábor provedli už v 17 věznicích v deseti ruských regionech a přihlásilo se jim více než 1000 odsouzených, kteří souhlasí s tím, že půjdou bojovat na Ukrajinu.

Šéfka organizace Rusko za mřížemi Olga Romanovová uvedla, že vězni jdou v předvoji v první linii. V nápravném zařízení číslo 2 v Rostově na Donu na jihozápadě Ruska podle Vjerstky vzniklo výcvikové středisko pro rekruty Wagnerovy skupiny z řad vězňů: výcvik trvá 20 hodin denně, čtyři hodiny jsou vyhrazeny spánku. První skupina, která výcvik v tomto táboře absolvovala, byla vyslána na frontu 20. července.

Náboráři nejčastěji navštěvují věznice s přísným režimem. Vězni, kteří nejdříve se vstupem do Wagnerovy skupiny souhlasí, ale pak si to rozmyslí, končí na samotce a je na ně vyvíjen nátlak. Při náboru pomáhají zástupci ruské vězeňské služby, v některých případech vysoce postavení představitelé tohoto úřadu. Někdy na "besedy" s představiteli Wagnerovy skupiny přijíždějí i zástupci ruské tajné služby FSB.

Odsouzení popsali, že ozbrojení "náboráři" nechají vězně nahnat na vězeňský dvůr, kde je vyzývají, aby "bránili vlast" a nabízejí jim žold 200.000 rublů (téměř 80.000 Kč) měsíčně, tedy několikanásobek průměrné mzdy v Rusku. K tomu jim náleží odškodnění v případě zranění a pět milionů rublů "na rakev" v případě, že ve válce zemřou. Pokud vydrží ve službě půl roku, nabízí jim svobodu.

Odsouzené se snaží přesvědčit rovněž "aktivisté" mezi vězni, kteří spolupracují s vedením nápravných zařízení. The Insider podotýká, že podrobnosti smluv, jaké s Wagnerovou skupinou noví žoldnéři uzavírají, nejsou známy. Ty, kdo souhlasí s náborem, čeká prověrka, při které se zjišťuje jejich vztah k ruským úřadům nebo to, zda by nemohli uprchnout na Ukrajinu.

Portál Mediazona uvedl, že do některých trestaneckých kolonií přijel osobně miliardář Jevgenij Prigožin a vybízel je, aby se připojili k válce proti Ukrajině. Prigožin je člověk s blízkými vazbami na Kreml, který podle řady médií Wagnerovu skupinu ovládá a financuje.

Britská vojenská rozvědka v polovině července informovala, že Rusko své jednotky na Ukrajině posílilo žoldnéři z Wagnerovy skupiny. Sehráli podle ní ústřední roli při dobytí měst Popasna a Lysyčansk. Tyto boje však způsobily skupině těžké ztráty.