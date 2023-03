The Information: Musk ohodnotil Twitter na 20 miliard dolarů

New York - Miliardář a šéf Twitteru Elon Musk dal zaměstnancům společnosti akciové garance v hodnotě 20 miliard dolarů (440 miliard Kč). To je méně než polovina ze 44 miliard dolarů, kolik za provozovatele sociální sítě loni zaplatil, což dokazuje, jak prudce se hodnota Twitteru od převzetí Muskem snížila. Je ale stále vyšší než hodnota jeho konkurentů. S odkazem na své zdroje a e-mail, který měl Musk rozeslat zaměstnancům, o tom v sobotu napsal web The Information.

Musk přitom v prosinci uvedl, že Twitter je na cestě k tomu, aby letos zhruba vyrovnal příjmy a výdaje. Řekl to poté, co když Twitter převzal, přestávali na něm přední inzerenti utrácet za reklamu.

Akcie Twitteru byly z americké akciové burzy staženy 8. listopadu 2022 poté, co je Musk všechny skoupil a převedl společnost do soukromého vlastnictví. Podle výpočtů společnosti Koyfin by se nyní akcie Twitteru prodávaly za zhruba 11násobek letošních tržeb, což je ale stále výrazně více než akcie jeho konkurentů firem Snap, Pinterest a Meta Platforms, které se na veřejném trhu obchodují v průměru za 4,5násobek odhadovaných tržeb za rok 2023.

Musk se podle žebříčku miliardářů agentury Bloomberg znovu stal nejbohatším člověkem na světě. Pomohl mu k tomu letošní růst akcií další jím řízené firmy, automobilky Tesla. Hodnota Muskova majetku se odhaduje na 187,1 miliardy USD (4,1 bilionu Kč). Podle žebříčku časopisu Forbes, který používá jinou metodiku, zůstává Musk druhý za francouzským podnikatelem Bernardem Arnaultem, spoluvlastníkem skupiny LVMH.