The Guardian: Nepeskujte se aneb způsoby, jak být spokojenější se svým tělem

Londýn - S rušícími se pandemickými opatřeními se mnozí budou vracet do kanceláří nebo se poprvé za více než rok setkávat s přáteli. A někteří z nás možná nebudou vypadat stejně, jako jsme vypadali v dobách před covidem-19.

Mohli jsme trochu přibrat na váze, ztratit svaly anebo jednoduše vypadáme unavenější než dřív. Možná jsme se kochali neurčitými plány, jak se do světa vrátíme s vypracovanými břišními svaly a zpevněným zadečkem, ale život v pandemii si vybral daň i na těch nejlepších plánech.

Jak se tedy můžeme cítit dobře ve vlastním těle, zatímco se země a svět znovu otevírá? Zpravodajský server The Guardian připravil rady od odborníků:

Nepeskujte se

"Všichni jsme si občas až příliš vědomí chyb a vad vlastního těla," řekla aktivistka za pozitivní vnímání těla Courtney Bellová. "Ale právě jsme prošli nesmírně náročným obdobím a je normální, že se podoba našeho těla mění. To je naprosto v pořádku. Těla se mění neustále a přibrat pár kilo není ta nejhorší věc na světě. Nepeskujte se za něco, co je naprosto normální," dodala.

Uvědomte si, že nejste středem pozornosti

"Je opravdu důležité mít na paměti, že lidé jsou uzavření ve vlastních životech a nejistotách, a nezajímají se o to, jak vypadáte," řekla influencerka propagující sebejistotu ve vlastním těle a kulturu bez redukčních diet Alex Lightová. "Vy se o to, jak vypadáte, staráte mnohem víc než kdokoli jiný. To je potřeba si pamatovat, až se začnete znovu setkávat s lidmi."

Ignorujte kritické hlasy

Dlužno podotknout, že i když většině lidí nezáleží na tom, jak vypadáte, a ani si nemusí všimnout nějakého rozdílu, vždy se najde někdo, kdo bude komentovat váš vzhled anebo ve vás kvůli němu vyvolá špatný pocit. Když Bellové v deseti letech zjistili nedostatečnou funkci štítné žlázy, pravidelně ji příbuzní a přátelé nabádali, aby zhubla.

"Moji rodiče chtěli, abych byla hubenější," svěřila se. "Nevím, jestli jen neměli strach, že mě budou ostatní šikanovat. Ale mělo to na mě velký vliv." Po celé roky užívala prášky na hubnutí, přestala správně jíst a zkoušela různé prostředky na hubnutí. "Dostala jsem se do bludného kruhu. A to bylo to nejhorší, co se mi mohlo stát," dodala.

Až v 21 letech si uvědomila, že takhle už nemůže dál žít. Rozhodla se zapracovat na svém vztahu k jídlu a přestat držet diety. "Pokud mě lidé odsuzují, jen se tím na mě snaží přesunout svoje nejistoty," říká dnes. "Přeju jim jen to dobré. Je to jejich problém, ne můj."

Najděte skutečné priority

"Pořád jsme uprostřed globální pandemie," říká Judi Craddocková, která lidi učí, jak se cítit dobře ve vlastním těle. "Naší prioritou by nemělo být hubnutí. Spousta lidí si dala jako předsevzetí, že během uzávěry zhubnou a budou mít vypracované tělo snů. Ale to by neměla být vaše priorita. Místo toho se rozhodněte, co je pro vás opravdu důležité. Znovu navázat pouta s rodinou? Opečovávat vlastní duševní zdraví? Vrátit se ke koníčkům? Soustřeďte se na tyto věci, místo abyste si dělali starosti, jak vypadá vaše tělo."

Nezapomeňte, že sebedůvěra je běh na dlouhou trať

"Myslím, že lidi předpokládají, že jsem se jednoho dne probudila a řekla si, že budu sama se sebou spokojená," řekla Bellová. "Ale tak to není. Co chvíli se objeví nějaký ten mrak. Některé dny se probudím a říkám si: 'Mám obrovské břicho.' Ale místo abych strávila hodiny tím, že se na to budu soustředit, si řeknu, že nebudu ztrácet čas tím, že se kvůli tomu budu nenávidět."

Oblékejte si šaty, ve kterých se cítíte dobře, ne stísněně

Všichni máme v šatníku něco, v čem se spolehlivě cítíme dobře. Nyní je pravý čas to vylovit. "Radím svým klientkám a klientům, aby se vyhýbali všemu, co je těsně obepíná," uvedla Craddocková. "Říkám jim: 'Oblečte si něco, v čem si budete moci dát pořádné jídlo, ohnout se nebo posadit. Jinak se nebudete cítit pohodlně, a to spustí negativní myšlenky."

Umlčte zlý hlas ve své hlavě

Když se cítíte mizerně kvůli tomu, jak vypadáte, zkuste se zeptat sami sebe: "Řekl/a bych tohle kamarádce, kamarádovi nebo někomu, koho mám ráda?" radí Lightová. "Pokud byste to neřekli nikomu jinému, proč byste to měli říkat sami sobě?"

Buďte vděční

Spousta lidí si během covidu prožila a stále prožívá trápení. Ztratili někoho blízkého nebo přišli o práci, svůj podnik... "Buďte vděční za své tělo," říká Craddocková. "Zvlášť pokud jste se nakazili covidem a zotavili jste se. Buďte vděční za všechny ty způsoby, jakým vás vaše tělo udrželo naživu. Je to prostředek, který vám pomáhá v každodenním životě. Přestaňte se soustřeďovat na to, jak vypadá, a soustřeďte se na to, co pro vás vaše tělo dělá, a oceňujte ho za to."