Thajský král zbavil svou konkubínu titulu a hodnosti

Bangkok - Thajský král Mahá Vatčirálongkón zbavil titulu i vojenské hodnosti svou oficiální konkubínu, 34letou pilotku a bývalou členku své ochranky Sinínat Vongvadžirapakdiovou. Thajský palác to oznámil v prohlášení, které citovala agentura Reuters.

Vongvadžirapakdiová porušila kodex chování u královského dvora a byla neloajální vůči králi. Oznámení přišlo jen několik měsíců poté, co získala titul královské družky.

Král ji do pozice své konkubíny jmenoval na své narozeniny 28. července - jen dva měsíce poté, co pojal za manželku 41letou někdejší letušku Sutchidu. Bylo to poprvé v moderní historii Thajska, kdy monarcha oficiálně přiznal, že udržuje mimomanželský vztah.

Mahá Vatčirálongkón se stal thajským králem v prosinci 2016, několik měsíců po smrti svého otce Pchúmipchona Adundéta, který strávil na trůnu 70 let a těšil se nesmírné úctě a oblibě. Oficiálně korunován byl ale Mahá Vatčirálongkón až letos v květnu.

Jeho nynější žena Sutchida je už čtvrtou manželkou krále, který za svůj život získal pověst sukničkáře a výstřední osobnosti. Před nástupem na trůn prý thajský panovník vystřídal stovky milenek.

Jeho třetí žena se dostala do pozornosti médií, když byla natočena, jak na narozeninovém večírku servíruje dort oblečená jen do titěrných kalhotek. K často zmiňovaným královým činům patří i to, že svého někdejšího oblíbeného pudla Fufu jmenoval maršálem thajského letectva.

V Thajsku se udělují za urážku členů královské rodiny přísné tresty, které nyní brání thajským médiím zveřejňovat královy výstřelky.