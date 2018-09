Praha - Prodloužení těžby černého uhlí v dolech společnosti OKD do roku 2030 může být rentabilní, a to především díky současné rostoucí ceně komodity na velkoobchodních trzích. Shodla se na tom většina analytiků a odborníků, které dnes oslovila ČTK. Někteří z nich ale upozorňují na turbulentní vývoj cen energetických komodit v posledních letech, na základě kterého podle nich nelze s jistotou předjímat budoucí vývoj cen uhlí. Podle ekologů je těžba černého uhlí stále umírajícím byznysem, do kterého je nucen stát investovat.

Možnost, že by se v dolech OKD na Karvinsku mohlo těžit až do konce příštího desetiletí zmínil po dnešním jednání s vedením podniku premiér Andrej Babiš (ANO). Původní předpoklady v reorganizačním plánu firmy hovořily o konci těžby v roce 2023. Předseda vlády dnes uvedl, že OKD funguje, firma vydělává, má peníze na účtech a uvažuje o rozšíření těžby. O dalších konkrétních krocích se má rozhodnout do konce roku.

"Současná cena černého energetického uhlí na mezinárodním trhu kolem 100 dolarů za tunu je velmi příznivá. U koksovatelného uhlí je cena ještě podstatně vyšší, proto prodloužení životnosti dolů s termínem uzavření již v tomto roce je logický a správný krok," řekl dnes ČTK analytik společnosti ENA Jiří Gavor. Perspektivy další těžby až do roku 2030 je ale podle něj je velmi obtížné předjímat. "Například příchod další ekonomické krize může tržní podmínky citelně změnit, tentokrát směrem dolů," dodal.

Podle ekonoma a poradce investiční skupiny J&T Michala Šnobra je nynější cena uhlí na trhu blízko cenám v dobách vrcholné prosperity OKD. "Doby, kdy ceny černého uhlí na začátku roku 2016 spadly pod 40 dolarů za tunu jsou zapomenuty. Vyjádření Andreje Babiše k hospodaření OKD tak není překvapivé, a naopak potvrzuje, že i uhlí zůstává politicky dále ve hře," uvedl.

"Přestože rostoucí trend ceny uhlí je v posledních letech velmi pozvolný, prodloužení plánované těžby firmy OKD ve stávajících a nových těžebních lokalitách o zmíněných sedm let se vzhledem k vývoji nákladů firmy jeví jako rentabilní," míní také portfolio manažer společnosti Cyrrus Petr Pelc.

Podle analytika portálu capitalinked.com Radima Dohnala je možné, že Babišovo vyjádření o prodloužení těžby souvisí s blížícími se komunálními volbami. "Bylo by férové, pokud by premiér současně řekl, na kterou stranu se těžba má posunout a zda to ohrozí bydlení některých lidí," dodal.

"Otázkou je, zda toto předvolební prohlášení premiéra Andreje Babiše má vůbec nějakou váhu. Před minulými volbami v souvislosti s lithiem sliboval, že zvýší poplatky z těžby nerostných surovin, ale nyní ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením jeho strany zvýšení poplatků odmítá," uvedl dnes tiskový mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek.

Ekologové upozorňují, že vláda navíc nemá šanci cenu černého uhlí na uhlí ovlivnit, jedinou možností jsou podle nich přímé či nepřímé dotace. "Pan premiér Babiš by měl říci, jak chce vláda těžbu podporovat a kolik to bude stát," dodal Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

Majitelem OKD je od letošního dubna znovu stát. Vlastníkem se po letech stal prostřednictvím státního podniku Prisko, za akcie společnosti zaplatil téměř 80 milionů korun. Skončila tím reorganizace podniku, který se v roce 2016 dostal do úpadku. Ve firmě nyní pracuje i se zaměstnanci dodavatelských firem přes 9500 lidí. OKD letos vytěží okolo pěti milionů tun uhlí.