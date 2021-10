Testy na covid zdarma skončí, restaurace budou kontrolovat bezinfekčnost

Přestože počty nových případů a hospitalizací rostou, jsou několikanásobně nižší než před rokem. Loni 19. října bylo v nemocnicích podle čísel ministerstva přes 4000 lidí, z toho šest stovek v těžkém stavu. Podle odborníků meziroční pokles počtu hospitalizovaných souvisí s očkováním a vysokou promořeností populace.

Ze všech nově nakažených od začátku října podle tiskové zprávy na webu ministerstva tři čtvrtiny nebyly očkovány. Mezi hospitalizovanými staršími 16 let byly asi dvě třetiny neočkovaných. Zpoplatněním testů chce ministerstvo zájem o očkování zvýšit. Vláda dnes schválila, že od 1. listopadu budou preventivní testy na covid-19 hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze dětem a mladým do 18 let, lidem se zahájeným očkováním nebo těm, kteří se nemohou očkovat. Absolvovat budou dál moci jednou týdně antigenní test a dvakrát za měsíc PCR test. Testy nařízené lékařem nebo hygieniky budou dál zdarma. Zároveň se zkrátí doba platnosti negativního testu jako potvrzení o bezinfekčnosti. U testů PCR se platnost zkrátí ze sedmi dní na tři, u antigenních testů ze 72 hodin na 24 hodin. Ceny zůstanou podle Vojtěcha dál zastropované na 814 korunách za PCR test a 201 korunách za antigenní test.

Už od pondělí 25. října se rozšíří povinné zakrývání dýchacích cest. Nově bude třeba nosit respirátory a roušky ve všech vnitřních prostorách včetně pracovišť. Výjimku budou mít podle Vojtěcha lidé, kteří sedí v kanceláři sami. Pokud je ale s nimi na pracovišť někdo další, respirátory budou muset mít. Nutné jsou také na hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků. Nyní je povinné nošení respirátorů například ve veřejné dopravě či obchodech.

Personál restaurací bude muset od 1. listopadu kontrolovat u hostů doklad o bezinfekčnosti. Nebude to muset být hned u vchodu, bude to stačit ve chvíli, kdy se hosté usadí. Povinnost neplatí pro odběr jídla s sebou a také pro jídelní zóny v obchodních centrech. Prokázat bezinfekčnost mohou lidé buď potvrzením o dokončeném očkování, dokladem o prodělání nákazy v posledních šesti měsících nebo negativním testem. Tato povinnost se od listopadu nebude dál vztahovat na děti do 12 let, dosud měly výjimku jen děti do šesti let a starší musely mít potvrzení o prodělání nemoci nebo negativní test. Očkování zatím pro děti v tomto věku není schváleno.

Od pondělí 25. října umožní také ministerstvo zdravotnictví zkrátit si karanténu nařízenou po kontaktu s nakaženou osobou. Místo současných 14 dní ji bude možné opustit už po sedmi dnech, pokud člověk bude mít negativní PCR test.

Vláda se dnes neshodla na tom, jaká protiepidemická opatření by kvůli zhoršení epidemie covidu-19 měla platit ve školách. Její zástupci o tom budou v dalších dnech ještě jednat. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se o opatřeních ve školství mohlo rozhodnout v pondělí. Vojtěch dopoledne uvedl, že navrhne, aby v krajích s nejhorší epidemickou situací nosily děti starší 12 let roušku i při výuce ve třídě. Týkat by se to podle něj nyní mělo asi pěti krajů, neupřesnil kterých. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ale s tímto záměrem nesouhlasil. Resort zdravotnictví kritizoval za to, že podle něj často mění své protiepidemické strategie. Ministerstvo školství dlouhodobě prosazuje, aby se žáci ve školách v regionech s horší epidemickou situací testovali na covid-19.

Nejhorší situace podle tzv. incidenčního čísla, což je počet nově nakažených za sedm dní na 100.000 obyvatel, je nyní v Moravskoslezském kraji. Incidence tam k dnešku stoupla na 196 případů, následuje Olomoucký kraj se 178, Jihočeský kraj se 167, Praha se 133 a Plzeňský kraj se 132 nově nakaženými na 100.000 obyvatel za poslední týden. Celorepublikové incidenční číslo stouplo z úterních 101 na 117 případů nákazy, nad stovkou je v polovině regionů, nejnižší je v Královéhradeckém kraji, a to 33.