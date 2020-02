Testy kvůli koronaviru v ČR zatím byly negativní

Praha - Testy všech pacientů vyšetřovaných kvůli možné nákaze novým typem koronaviru zatím byly podle ministerstva zdravotnictví negativní. Česko se přesto připravuje na možnost zavlečení nákazy do země, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uložil státním nemocnicím, aby se předzásobily ústními rouškami na čtyři měsíce dopředu. V severoitalských horských střediscích, která navštěvují čeští lyžaři, podle ministerstva zahraničí zatím nebyl výskyt nákazy potvrzen. Nejsou ani informace o tom, že by byli v karanténě jiní čeští občané než šest turistů v hotelu na kanárském ostrově Tenerife.

V Česku bylo do pondělního večera dokončeno 98 testů, výsledky všech testovaných jsou negativní. Fakultní nemocnice Brno ale dnes oznámila. že má pacienta s podezřením na koronavirus. Má příznaky a byl v Itálii, řekl mluvčí nemocnice Pavel Žára. Výsledky jeho testů by mohly být ve čtvrtek. Tři lidé z Mostu jsou po návratu z Itálie v preventivní domácí karanténě, příznaky onemocnění ale nemají. V domácí karanténě byla také žena v Novém Městě na Moravě, která se vrátila z Benátek, testy u ní ale nákazu koronavirem nepotvrdily.

Nadále platí doporučení ministerstva zahraničí, aby lidé necestovali do oblastí s výskytem koronaviru. Lidé by podle ministra Tomáše Petříčka (ČSSD) měli také být obezřetní a dodržovat přísnější hygienická opatření. Na 14 místech dálnic začaly informační tabule vyzývat cestující, kteří se vracejí z Itálie, aby navštívili web ministerstva zdravotnictví. Jeho internetové stránky radí sledovat případné příznaky nemoci, jako je horečka nad 38 stupňů Celsia nebo dýchací potíže.

Pracovníci, kteří by skončili kvůli koronaviru v karanténě, mají nárok na náhradu výdělku. V prvních dvou týdnech izolace jim ji vyplácí zaměstnavatel. Dostat by měli 60 procent základu své průměrné mzdy či platu. Vyplývá to ze zákoníku práce a dalších norem. Podle České správy sociálního zabezpečení platí stejná pravidla, pokud by se lidé v karanténě ocitli v jiné zemi EU či ve státě, s nímž má ČR smlouvu o zabezpečení. Nárok na náhradu odměny mají i lidé, kteří pracují na dohodu.

Podle ministerstva pro místní rozvoj lze od smlouvy na zájezd do oblasti, kde se objevil nový koronavirus a jsou tam vyhlášena ochranná opatření, podle občanského zákoníku odstoupit bez storno poplatků. V případě zakoupených letenek se možnosti pro jejich vrácení řídí podle podmínek dopravce, Lufthansa začala nabízet bezplatnou změnu rezervace na vybraných linkách do Itálie. Bezplatné storno jízdenek do Itálie nabízejí i České dráhy.

Podle ekonoma a výkonného ředitele finanční skupiny Starteepo Františka Bostla může koronavirus, který postupně zasahuje další státy Evropy, způsobit pokles české ekonomiky podobný situaci při propuknutí měnové krize v eurozóně v letech 2012 a 2013. Hospodářská komora varovala před tím, že možná preventivní a karanténní opatření kvůli novému koronaviru by pro českou ekonomiku byla větším problémem než případné ekonomické dopady vyšší nemocnosti zaměstnanců firem.

V italských horských střediscích podle Petříčka koronavirus zatím není

Výskyt nového typu koronaviru v severoitalských horských střediscích, která navštěvují čeští lyžaři, zatím nebyl podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) potvrzen. Varování před cestami do nákazou zasažených oblastí ale platí, řekl Petříček novinářům. Diplomacie také podle něj nemá informace o tom, že by byli kvůli výskytu koronaviru v karanténě nějací další čeští občané kromě šestice turistů v hotelu na Tenerife. U této šestice by měly španělské úřady dnes rozhodnout, zda je propustí z izolace, řekl ministr.

"Zatím není informace o tom, že by v těch horských střediscích byla potvrzena nákaza. Tím bych chtěl uklidnit naše spoluobčany, kteří nyní se tam nacházejí," uvedl Petříček. Přesto podle něj platí doporučení necestovat především do severní Itálie, kde na následky nového koronaviru zemřelo podle úterních informací 11 lidí a nakažených jsou zhruba tři stovky. Lidé by podle Petříčka měli také být obezřetní a dodržovat přísnější hygienická opatření.

Doporučení omezit cesty do ciziny platí i pro další země. "Případ z Tenerife ukazuje, že ten sekundární přenos může být kdekoli," uvedl šéf české diplomacie. Na ostrově Tenerife je v jednom z hotelů v karanténě šest Čechů. Nákazu tam podle ministra zavlekl italský turista z Lombardie.

"Dnes bychom měli mít informaci, jestli bude našim občanům umožněno vyjít z izolace, především protože přicestovali později než skupina, ve které byl infikovaný italský občan," řekl ministr o turistech na Tenerife. "Pokud bude možnost, tak budeme rádi, kdyby se naši občané z izolace dostali. Jsme s nimi ve spojení, jsou v pořádku. Co se týče jejich návratu, v této chvíli je to především povinnost cestovní kanceláře," doplnil.

Doporučení necestovat do Lombardie a Benátska přijalo v úterý předsednictvo Bezpečnostní rady státu. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda zvažuje, že doporučení týkající se zahraničních cest bude propagovat na informačních tabulích na vytipovaných místech, jednat bude možná i s televizními stanicemi o zařazení do vysílání.

Petříček dnes zopakoval doporučení, aby se lidé mířící do ciziny registrovali v systému ministerstva DROZD, který usnadňuje státu kontakt s turisty a pomoc českým občanům v cizině v případných krizových situacích. "To je pro nás cesta, jak můžeme průběžně informovat občany na cestách o změně bezpečnostní situace nebo o tom, že v některých oblastech se objevil výskyt koronaviru," řekl.

V Brně přistálo letadlo z Itálie, služeb lékaře nikdo nevyužil

Brněnské letiště po zasedání bezpečnostní rady kraje dnes poprvé u linky z italského Bergama zpřísnilo opatření kvůli obavám z koronaviru. Do Brna přiletělo 104 cestujících, někteří s rouškou přes ústa. Všichni zaměstnanci, kteří s nimi přišli do styku, měli respirační roušky, cestujícím byl k dispozici lékař. Nikdo jeho služeb nevyužil, řekl novinářům mluvčí letiště Jakub Splavec.

Letadlo v Brně přistálo krátce po poledni. "Po úterním zasedání bezpečnostní rady Jihomoravského kraje jsme přijali opatření. Pro cestující, kteří by se necítili dobře, byl k dispozici lékař, celý den je také vyčleněn speciální tým záchranné služby, který v případě, že by se u některého z cestujících projevily příznaky nákazy koronavirem, by ihned zasáhl," uvedl mluvčí.

Pasažérů bylo 104, někteří z nich měli přes ústa roušku. Při odchodu z letiště všichni dostali informační letáky v pěti jazycích popisující, jak postupovat, pokud by se v nejbližších dnech necítili dobře.

Pokud by se na letišti vyskytlo podezření na koronavirus u cestujícího, letiště by podle mluvčího ve spolupráci se záchrannou službou aktivovalo krizový plán. Záchranná služba by převzala kontrolu nad pacientem a převezla by ho na specializované pracoviště. Nic takového ale dnes nebylo nutné, podle mluvčího žádný z cestujících služby lékaře nevyužil. Stejné opatření čeká i na pasažéry, kteří z Bergama přiletí do Brna nedělním spojem.

Tři osoby z Mostu jsou v domácí karanténě po návratu z Itálie

Tři lidé z Mostu jsou v domácí preventivní karanténě po návratu z Itálie. Příznaky nemoci COVID-19 nemají. ČTK to dnes řekl Josef Kočí z mosteckého protiepidemického odboru. Dvě učitelky a dcera jedné z nich pobývaly o víkendu v Benátkách.

Učitelky informovaly o svém návratu školu, v níž působí. Ta se obrátila na hygieniky. "Vzhledem k tomu, že jde o pedagogy, kteří přicházejí do kontaktu s velkým množstvím studentů a navíc jde o odbornou střední zdravotnickou školu, kdy v rámci praxe chodí do nemocnice, nařídili jsme domácí karanténu," uvedl Kočí.

V izolaci doma budou 14 dní. Pokud se neprojeví žádné příznaky nemoci, mohou se vrátit k obvyklému životu. "Riziko u nich je naprosto minimální," uvedl Kočí.

Na hygienickou stanici se nyní obracejí lidé s dotazy kvůli nákaze. "Vyřizujeme řadu telefonátů, přičemž většina je bezpředmětných od lidí, kteří nepobývali v rizikových oblastech," uvedl Kočí. Hygienici ale nabádají všechny lidi, kteří se vrátí z míst zasažených koronavirem, aby se přihlásili.

V souvislosti s koronavirem, je v domácí karanténě také žena v Novém Městě na Moravě na Žďársku. Vrátila se z Benátek. Výsledky testů ženy nejsou podle ředitelky protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Aleny Dvořákové ještě známé. Vzorky putovaly do Národní referenční laboratoře dnes ráno.

Koronavirus v Česku zatím není zaznamenán, riziko, že se objeví, existuje. Nemocnice jsou na jeho případný výskyt podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) připraveny.

Nový typ koronaviru se šíří od loňského prosince z Číny a zabil od té doby přes 2660 lidí, většinu v Číně. Z evropských zemí se v posledních dnech nákaza šíří hlavně v Itálii, případy ohlásilo 12 evropských zemí.

Testy u ženy z Nového Města n. Mor. koronavirus nepotvrdily

Testy u ženy z Nového Města na Moravě nákazu koronavirem nepotvrdily. ČTK to řekla Tamara Pecková, mluvčí novoměstské nemocnice, kde ženu kvůli podezření z nákazy vyšetřovali. Vzorky dnes prověřila Národní referenční laboratoř. Žena se vrátila z návštěvy Benátek.

"Výsledky novoměstské pacientky nula jsou negativní," řekla mluvčí. Podle Aleny Dvořákové, ředitelky protiepidemického odboru krajské hygienické stanice se dnes na stanici obrátilo větší množství lidí, kteří se z Itálie vrátili nebo tam chtějí vycestovat.

"Byli tam na karnevalu, tak chtějí vědět. Potom jsou to různí obchodníci z Verony nebo Milána. Pak jsou to ti, kteří míří na hory - mají tam jet, nebo ne. Ministerstvo doporučuje nejezdit do nejpostiženějších oblastí. Já jim to říkám rovněž," řekla Dvořáková.

Ve městě se podle oslovených obchodníků zvýšila poptávka lidí po rouškách, respirátorech i dezinfekčních prostředcích. Jenže jsou vyprodané v lékárnách i drogeriích. Podle pracovnic obchodu s potravinami Zdeňky Hanslové ale lidí v obchodě spíš ubylo, snaží se být raději doma.

Starosta Michal Šmarda (ČSSD) označil chování lidí ve městě za racionální a zodpovědné. I v případě neprokázání infekce je nutné se připravit. "Nás v příštím týdnu čeká rozhodnutí o tom, zda tady bude, nebo nebude světový pohár v biatlonu, v případě, že ano, bude to pro všechny složky náročné," řekl Šmarda, který kvůli tomu dnes ve městě svolal krizový štáb. "Všechny složky jsou připravené, bez ohledu na to, jak se bude situace vyvíjet," řekl.