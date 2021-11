Test potvrdil, že žena z Liberce má koronavirovou variantu omikron

Liberec - Žena z Liberce, která se nakazila koronavirem, má variantu omikron. Definitivní výsledek testu dnes oznámila liberecká nemocnice. Jde o první potvrzený případ varianty v republice.

"Máme to potvrzené, ta sekvence bude nahraná do databází. Pomohla nám s tím Národní referenční laboratoř a zároveň jsme to hodnotili s odborníky z Akademie věd," řekla ČTK primářka oddělení genetiky a molekulární diagnostiky liberecké nemocnice Iva Dolinová.

Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jihoafrické republice.

Premiér v demisi, Andrej Babiš (ANO) na twitteru o víkendu napsal, že prověřovaný vzorek patří ženě, která se do České republiky vrátila z Namibie přes Jihoafrickou republiku a Dubaj. Je v izolaci, očkovaná. Podle televize Nova jde o šedesátiletou ženu z Liberce. Podle Babiše byla žena v Namibii s fotoexpedicí.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová uvedla, že s ženou do Česka cestovalo dalších osm lidí ze Středočeského a Olomouckého kraje nebo z Prahy. V Olomouckém kraji zatím k dnešnímu dni nemají žádný případ koronaviru s variantou omikron. "Možný výskyt byl laboratorní analýzou odebraných vzorků vyvrácen,“ uvedla na dotaz ČTK krajská mluvčí olomouckých hygieniků Markéta Koutná.

Kvůli variantě omikron musejí Češi i občané zemí EU od soboty po příjezdu z několika jihoafrických zemí minimálně na deset dnů do izolace. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do země zakázaný. U vzorků lidí cestujících z celé Afriky, Hongkongu nebo Velké Británie se bude přítomnost omikronu zjišťovat při PCR testech.