Test nonstop letů mezi New Yorkem a Sydney skončil úspěchem

Sydney - Rekordní první let mezi New Yorkem a australským městem Sydney bez mezipřistání byl úspěšný. Boeing 787-9 Dreamliner australských aerolinek Qantas dnes v 7:42 místního času (v sobotu 22:42 SELČ) přistál v nejlidnatějším městě Austrálie po 19 hodinách a 16 minutách letu, během něhož urazil vzdálenost 16.200 kilometrů, informoval server CNET. Podle médií se jednalo o nejdelší let s pasažéry na světě.

Let mezi New Yorkem a Sydney byl zatím jen testovací a zúčastnila se jej pouze padesátka pozvaných cestujících tvořených převážně zaměstnanci aerolinek a členů posádky. Stroj byl naplněn 101.000 kilogramy paliva. Cílem bylo prověřit emoční a fyzický dopad dlouhých letů na lidský organismus.

Qantas plánuje v příštích měsících také přímý let z Londýna do Sydney - ten by měl být ještě o 800 kilometrů delší a potrvá ještě o hodinu déle. Komerční lety by australský letecký dopravce chtěl na těchto extrémně dlouhých trasách nabízet od roku 2022.