Test demokracie i nový motiv kampaně, píše tisk v USA o Trumpově obvinění

Washington - Zkouška americké demokracie, ústřední téma začínající prezidentské kampaně a konec 50 let trvající schopnosti jednoho muže odrážet nejrůznější vyšetřování. I tak komentují americká média rozhodnutí manhattanské velké poroty vznést obvinění proti exprezidentovi Donaldu Trumpovi, který znovu usiluje o zvolení do Bílého domu. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) vývoj může obviněnému pomoci v primárkách Republikánské strany, zároveň jej ale může dál oslabit u umírněných voličů potřebných k vítězství v rozhodující fázi prezidentské volby.

Prezident z let 2017 až 2021 čelí obviněním v kauze plateb pro údajné milenky před vyhranými volbami roku 2016, podle deníku The New York Times (NYT) je však důležité vnímat širší souvislosti. "Větší příběh je o zemi, která se vydala na cestu, po níž ještě nikdy nešla, cestu plnou závažných důsledků pro zdraví nejstarší demokracie světa," píše list.

Analýza označuje vývoj za prolomení tabu platného více než dvě století, během nichž měli prezidenti imunitu vůči trestnímu stíhání během výkonu funkce a v praxi i po jeho ukončení. "Od zvolení Donalda J. Trumpa do Bílého domu v roce 2016 se stalo tolik nemyslitelných 'poprvé', tolik neporušitelných hranic bylo překročeno, tolik nepředstavitelných událostí šokovalo svět, že je snadné zapomenout, jak moc ohromující tenhle moment skutečně je," uvádí NYT.

Mnohá média analyzují obvinění v kontextu předvolební kampaně, do níž Trump jde jako papírový favorit na zisk republikánské nominace. "Tohle obscénní divadlo se okamžitě stane určujícím momentem kampaně (před volbami roku) 2024... Pro republikány nastoluje v brzké fázi otázku, zda se připojit k obhajobě bývalého prezidenta," píše web Politico.

Podle agentury AP se moc někdejší hlavy státu nad jádrem republikánských voličů ukázala okamžitě, když i Trumpovi potenciální soupeři pro primárky obvinění v prvních reakcích kritizovali. Floridský guvernér Ron DeSantis sice Trumpa nejmenoval, rozhodnutí velké poroty ovšem označil za neamerické. "Bývalý viceprezident Mike Pence, jehož život byl v ohrožení poté, co Trump zažehnul vzpouru v Kapitolu, řekl CNN, že obvinění jsou 'nehorázná'," dodává AP.

Trumpova strategie se mezitím začíná jasně rýsovat, napsal deník WSJ. "Sází na to, že republikáni... se ztotožní s jeho tvrzením, že čelí spiknutí, které chce umlčet jeho i hnutí, které spustil," uvádí list. Odkazuje mimo jiné na čerstvý průzkum, podle kterého si 93 procent republikánských voličů myslí, že trestní kauza v New Yorku je politicky motivovaná. Celkově však většina respondentů uvedla, že obviněný exprezident by neměl znovu kandidovat.

Trestní obvinění proti Trumpovi přichází po 50 letech, kdy unikal závažnějším důsledkům nejrůznějších kauz, upozornil po čtvrtečním zlomovém oznámení deník The Washington Post (WP). Připomíná, že podnikatel z New Yorku čelil vyšetřováním na různých úrovních v každém desetiletí svého dospělého života, počínaje 70. lety. Tehdy jej a jeho otce federální činitelé podezírali z porušování zákonů proti rasové diskriminaci při pronajímání bytů. Případ skončil finančním urovnáním bez přiznání viny. Podle WP Trump dlouho věřil, že obviněním v trestní záležitosti nikdy čelit nebude.