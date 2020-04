Tesla sníží mzdy, část pracovníků pošle na neplacenou dovolenou

New York - Americký výrobce elektromobilů Tesla kvůli koronaviru svým zaměstnancům dočasně sníží mzdy. Postradatelné pracovníky navíc pošle na neplacenou dovolenou, a to zřejmě do 4. května, kdy ve Spojených státech plánuje obnovit běžnou výrobu. Podle agentury Reuters a serveru televize CNBC to vyplývá z e-mailu, který firma zaslala zaměstnancům. Šéfem a spoluzakladatelem Tesly je americký podnikatel Elon Musk.

Ve Spojených státech mzdy většiny zaměstnanců Tesly od začátku příštího týdne klesnou o deset procent, u vyšších vedoucích pracovníků to bude 20 až 30 procent. Mimo Spojené státy hodlá automobilka postupovat podobným způsobem. Předpokládá se, že snížení mezd bude platit do konce druhého čtvrtletí.

Na nucenou dovolenou firma pošle zaměstnance, kteří nevykonávají nezbytnou práci a nemohou pracovat z domova. "V rámci nucené dovolené zůstanete zaměstnancem Tesly (bez mzdy) a zachováte si své benefity v oblasti zdravotní péče," píše se v e-mailu, jehož text zveřejnil server CNBC. Firma podle e-mailu poskytne zaměstnancům instrukce k podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. "Pro valnou většinu zaměstnanců na nucené dovolené bude podpora v nezaměstnanosti zhruba odpovídat normálnímu platu," tvrdí se v e-mailu.

Tesla začátkem měsíce oznámila, že v prvním čtvrtletí podle předběžných údajů dodala 88.400 vozů, což bylo o 40 procent více než ve stejném období loni a nejvíce za jakékoliv první čtvrtletí. Výroba Tesly v prvním čtvrtletí vzrostla o 33 procenta na téměř 102.700 vozů.

Firma nicméně 24. března kvůli koronaviru přerušila výrobu v továrně na elektromobily v San Francisku i v továrně na výrobu střešních solárních panelů v New Yorku. Továrna v San Francisku je jediným závodem Tesly na výrobu elektromobilů v USA a zaměstnává přes 10.000 lidí.