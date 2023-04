Tesla předběžně prodala rekordní počet aut, zaostala ale za očekáváním

New York - Americký výrobce elektromobilů Tesla Inc. podle předběžných údajů prodal v prvním čtvrtletí rekordních 422.875 vozů. Meziročně dodávky vozů vzrostly o 36 procent a proti předchozímu čtvrtletí o čtyři procenta. Analytici však čekali prodej více než 430.000 vozů. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na údaje společnosti Refinitiv.

Tesla se rozhodla podpořit svůj prodej snížením cen. Slabší prodej, než se čekalo, zřejmě způsobila rostoucí konkurence a nepříznivé ekonomické vyhlídky.

Dodávky hlavních vozů Model 3/Model Y se proti předchozímu čtvrtletí zvýšily o šest procent. Dodávky dražších vozů Model X/Model S se však propadly o 38 procent.

Tesla v prvním čtvrtletí vyrobila 440.808 vozů, tedy více, než prodala. Automobilka zvýšila výrobu v nových továrnách v Texasu a v Německu. Obnovuje se také její výroba v Číně po omezeních způsobených pandemií nemoci covid-19.

Tesla v lednu snížila celosvětově ceny svých vozů až o 20 procent poté, co za loňský rok nesplnila očekávání analytiků v dodávkách vozů. Rozpoutala tak cenovou válku, v níž řada čínských konkurentů, včetně automobilek BYD a Xpeng, učinila stejný krok, aby si v době slábnoucí poptávky ochránila svůj podíl na trhu.

Někteří analytici očekávají, že Tesla může být tlačena k dalšímu snížení cen, protože mnoho automobilek rovněž zlevnilo a přetrvávají obavy z oslabení ekonomiky. Výhled také zhoršují dotace na elektromobily v USA, které u některých modelů mohou tento měsíc klesnout.

Akcie Tesly letos vzrostly o více než 68 procent díky naději, že automobilka vyhraje cenovou válku, kterou zahájila. Stále však zůstávají více než 50 procent pod svým maximem z listopadu 2021.