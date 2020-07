Tesaři obnovují tradičními postupy historickou stodolu v Žítkové

Žítková (Uherskohradišťsko) - Tesaři začali tradičními postupy obnovovat historickou dřevěnou stodolu v Žítkové na Uherskohradišťsku. Stavba je součástí areálu Janúšovy usedlosti, která je jako jedinečný doklad lidového stavitelství v krajině Bílých Karpat památkově chráněná. Ještě před několika lety usedlosti hrozil zánik. V roce 2016 ji však koupil Marek Matějek a ve spolupráci s památkáři areál postupně obnovuje.

Roubená stodola je podle něj stará zhruba 200 let. Postupně ji poškodila vlhkost a také dřevokazný hmyz a houby. Její obnova, při níž se řemeslníci snaží zachovat co nejvíce původního materiálu, tedy byla nezbytná. "Je to opravdu ruční práce. Původně byla stodola vyrobena celá jenom otesáním sekerou. My obnovu děláme stejným způsobem, aby to bylo maximálně autentické a aby generace po nás dokázaly ze dřeva vyčíst mnoho zajímavých informací," řekl ČTK a Českému rozhlasu Matějek.

Dřevěné prvky, které je třeba vyměnit, nahrazují tesaři opracovaným dubovým a bukovým dřevem. Pochází z lesa nad chalupou, odkud vybrané stromy dřevorubci v zimě vytěžili. "Letos plánujeme obnovit roubení stodoly, to znamená spodní partie dřevěné konstrukce, vrata a přiléhající kůlnu, tak aby stodola byla staticky zajištěná a mohla dále fungovat," uvedl Matějek. V dalších letech je podle něj v plánu nahradit i nepůvodní plechovou střechu stodoly. Dříve bývala došková.

Podle tesaře Jozefa Štibravého je práce v Žítkové ve srovnání s běžnou tesařinou složitější v tom, že se spolu s kolegy musel nejdříve seznámit s prací starých mistrů. "Když se s ní sžijeme, snažíme se ji co nejvíc napodobit. Používáme širočiny, velké široké sekery, které slouží na otesávání kmene. Dají každému trámu finální tvar a stopu. Povrch dřeva je pak jakoby hoblovaný, takže po něm voda dokáže stékat. Potom tu máme i další nástroje po našich dědech, staré dřevěné hoblíky, nebozez nebo pilu břichatku," řekl Štibravý.

S rekonstrukcí stodoly tradičními postupy se dnes v areálu usedlosti seznámila také veřejnost. Lidé si mohli práci s historickými nástroji i sami vyzkoušet. Letošní část opravy stodoly potrvá do konce srpna. V areálu pokračuje i rekonstrukce chléva, do budoucna je v plánu také obnova sušárny ovoce. Podle Matějka přijdou letos práce asi na 500.000 korun, na obnovu usedlosti finančně přispívají ministerstvo kultury i Zlínský kraj.

Janúšova usedlost představuje podle památkářů ojedinělý soubor vzácně dochovaných lidových staveb. Zahrnuje už zrekonstruovaný skromný obytný dům z nepálených cihel, stodolu a torzo chléva. Citlivá obnova areálu by měla trvat ještě několik let. Díky přístupu majitelů byla Janúšova chalupa Národním památkovým ústavem nominována v soutěži Patrimonium pro Futuro 2020 v kategorii záchrana památky.