Těšanská kovárna představila nejen dětem práci kováře i koláře

Těšany (Brněnsko) - Zvonivý zvuk kladiva dopadajícího na kovadlinu oživil barokní kovárnu v Těšanech na Brněnsku. Druhá sobota v červenci tam patřila dětskému pohádkovému programu nazvanému Příběh o železe a dřevu. Hravou formou přiblížil dvě tradiční řemesla, kovářství i kolářství.

"Kovář a kolář z praktických důvodů působili vedle sebe. Jejich řemesla na sebe navazovala, doplňovala se," uvedla Alena Najbertová z Technického muzea Brno, které kovárnu jako památku spravuje.

Kromě stálé expozice bylo pro děti připraveno i šest soutěžních stanovišť, úkoly se týkaly nejen řemesel, ale i života na venkově. Zároveň tu koláři a kováři předváděli své řemeslo a umožnili lidem si jej i vyzkoušet. U kováře si mohli vykovat hřebík, u koláře zase z dřevěných komponentů sestavit malou hračku.

Děti měly možnost si vyzkoušet i různé nářadí, se kterým nemusí běžně přijít do kontaktu, potěžkat si jej a zkusit jej i použít.

"Pro případ, že by se lidé obávali nákazy koronavirem, bylo letos možné úkoly na všech stanovištích splnit bezdotykově, tuto možnost ale lidé spíš nevyužívali. Návštěvnost byla nižší než v minulých letech, ale důvodem je zřejmě spíš deštivé počasí než obavy z nákazy," konstatovala Najbertová.

Program pro rodiny s dětmi byl první akcí po pandemii koronaviru, která se v Těšanech uskutečnila. Setkání kovářů damascenské oceli, které se obvykle koná na konci června, bylo zrušeno. "Dlouho se nevědělo, jak dlouho budou opatření trvat. Proto jsme plošně zrušili všechny akce do konce června, abychom je nemuseli odvolávat na poslední chvíli, pokud by se do té doby opatření neuvolnila. Uskuteční se i další naplánované akce - vaření s kovářkou v srpnu a soutěž Mladý těšanský kovář v září," dodala.

Těšanská kovárna byla součástí vrchnostenského dvora od středověku, její současná podoba pochází z roku 1700. Těžištěm expozice je kovářská dílna v podobě z 19. století s původním vybavením - výhní se širokým otevřeným komínem, měchy, kovadlinou, kovářským ponkem a nářadím. Lidé si mohou prohlédnout také hospodářské budovy a obytnou část.