Terminál 2 nového berlínského letiště je hotov

Berlín - Terminál 2 nově budovaného berlínského letiště Willyho Brandta je hotov, kvůli pandemii nemoci covid-19 ale bude uveden do provozu nejdříve od jara nadcházejícího roku. Novinářům v Berlíně to řekl šéf letiště Engelbert Lütke Daldrup. Nový vzdušný přístav, jehož dokončení nabralo několikaleté zpoždění, bude otevřen 31. října.

"Terminál 2 je dokončen. Jsme připraveni, ale spustíme ho nejdříve na jaře příštího roku od letního letového řádu," řekl Daldrup. Dokončovaný hlavní dopravní uzel, Terminál 1, totiž kvůli propadu poptávky po letecké dopravě v důsledku koronaviru k odbavování cestujících postačí.

Terminál 1 bude mít po říjnovém zprovoznění roční kapacitu 27 milionů cestujících, Terminál 2 jich dokáže obsloužit šest milionů ročně. "Odkladem otevření Terminálu 2 ušetříme půl milionu eur měsíčně," řekl Daldrup. Dodal, že mu kvůli masivnímu úbytku cestujících "krvácí srdce".

Nové letiště do budoucna nahradí dvojici stávajících berlínských vzdušných přístavů - Tegel a Schönefeld. Letiště chce konkurovat i Praze.

"Musíme jít na nové trhy, s tím jsme začali, ale korona nás zastavila. My se však snažíme dál a budeme usilovat o nová dálková spojení," řekl Daldrup. Podle něj není možné, aby některé asijské či arabské letecké společnosti nemohly obsluhovat Berlín, když už létají do jiných německých měst. "Jsou tady jiní, kdo musí udělat své úkoly," zdůraznil.

Jako příklad aerolinek, o které Berlín usiluje, zmínil společnost Emirates. Ta nyní létá do německých měst Düsseldorf, Frankfurt nad Mohanem, Hamburk a Mnichov a také do české metropole. "Chceme více možností, aby lidé nemuseli letět do Prahy a pak autobusem do Berlína," uvedl Daldrup.

Nové letiště na jihu německé metropole, s jehož stavbou se začalo před 14 lety, mělo být provozuschopné už v roce 2011, pak o rok později a pak ještě v několika dalších termínech, z nichž ale žádný nebyl dodržen. V Německu se tak stalo symbolem neschopnosti politiků dotahovat velké stavební projekty.