Termín pro přihlášky k podzimním maturitám se asi posune o měsíc

Praha - Kvůli pandemii koronaviru a posunu termínů zkoušek ve středních školách se zřejmě prodlouží i termíny spojené s organizací podzimních maturit. Středoškoláci, kteří by neuspěli u předpokládané maturity v červnu, by se tak měli mít možnost přihlásit k podzimním zkouškám do 25. července. Podle platné normy by to nyní museli udělat do 25. června. Vyplývá to z návrhu vyhlášky, kterou v souvislosti se současnou situací připravilo ministerstvo školství. Vyhláška má krom jiného řešit přijímací zkoušky a praktickou přípravu ve vyšších odborných školách či absolutoria v konzervatořích.

Školy jsou kvůli šíření koronaviru od 11. března zavřené, a ministerstvo proto muselo posunout i termíny maturitních či přijímacích zkoušek. Maturity by se podle současného plánu vlády mohly konat od 1. června. Maturanti by měli skládat didaktický test a ústní zkoušku státní maturity a dále takzvanou profilovou maturitu jednotlivých škol. Pokud neuspějí, mohou se přihlásit k opravnému termínu na podzim. S ohledem na posun jarních zkoušek z dubna a května na červen by se přitom podle ministerstva měly termíny pro přihlášky k podzimním zkouškám posunout o měsíc.

Podle stávající legislativy se přihláška k podzimním maturitám podává do 25. června a seznam četby a žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka u školní maturity jazykovým certifikátem do 30. června. Termíny by se podle návrhu ministerstva měly posunout na 25. července a 30. července. Podzimní maturity bývají v první polovině září. Podle rozhodnutí ministerstva z ledna by se testy a slohy měly konat od 1. do 4. září.

V případě opravných či náhradních zkoušek navazujících na letošní jarní termín budou maturanti dělat zkoušky podle stejných principů jako na jaře, tedy bez slohů z jazyků. Ostatní zájemci o podzimní termín maturit by podle ministerstva měly maturovat ve standardním režimu jako v jiných letech, tedy včetně slohů z jazyků. Pro všechny by měly platit didaktické testy a ústní zkoušky.

Státní maturita se skládá povinně z češtiny a druhý předmět si maturanti volí mezi cizím jazykem a matematikou. Opravuje se vždy jen ta část zkoušky, u které maturant neuspěl. Na opravu jsou dva pokusy.

Návrh vyhlášky počítá kromě toho s tím, že by vyšší odborné školy (VOŠ) nyní mohly změnit termíny přijímacích zkoušek, které již vyhlásily. Většina těchto škol začínala v minulých letech s přijímacím řízením v červnu. Prodloužit by se mělo také období pro absolutoria na VOŠ a konzervatořích, a to z 1. až 30. června do konce srpna. Jako absolventský výkon by navíc konzervatoře mohly uznat i podařené veřejné vystoupení z 5. nebo 6. ročníku školy.

Vyhláška by také mohla umožnit VOŠ změnit výuku tak, že by se praktická příprava z tohoto letního semestru mohla posunout do následujícího zimního semestru. Zkoušky z odborné praxe, která se má konat v červenci a srpnu, by se s ohledem na narušení standardního letního období mohly o prázdninách konat i bez souhlasu studenta.