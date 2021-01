Termín pro očkování má z on-line systému víc než 55.500 seniorů

Praha - Termín pro očkování proti koronaviru má z on-line systému víc než 55.500 lidí nad 80 let. Od pátku se jich v systému zaregistrovalo 170.000. Údaje dnes ČTK po 17:00 sdělil vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Registrace do centrálního systému se spustila v pátek v 08:00. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441.000, klienti domovů seniorů jsou očkováni bez registrace od prosince. MPSV se nezapojí do registrací lidí nad 80 let k očkování. Obesílat je neplánuje. Důvodem je snaha velkého počtu seniorů registrovat se, uvedl úřad.

Dzurilla dnes ráno ČTK řekl, že za tři dny se do rezervačního systému registrovalo 155.389 lidí starších 80 let, z toho 45.655 seniorů si také rezervovalo termín. Večerní údaj je tedy zhruba o 14.600 registrovaných a téměř 10.000 rezervací termínu vyšší. Senioři se mohou registrovat na webu crs.uzis.cz.

Začátek očkování proti koronaviru lidí nad 80 let v pátek doprovázely technické problémy, v sobotu očkování v některých nemocnicích zpomalily dočasně nedostupné údaje o rezervacích. Objevily se také případy, kdy senioři dostali termín vakcinace v nemocnici, kde se ještě neočkovalo. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se mohou lidé starší 80 let k očkování přihlásit kdykoliv, třeba i za týden. "Systém je nastavený tak, že vždy budou mít přednost před ostatními. Vakcíny, které budou nyní přicházet, jsou určené především pro ně," uvedl v pátek na twitteru ministerstva zdravotnictví.

Vedle toho pokračuje očkování zdravotníků a zaměstnanců a klientů domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem určených pro pacienty s demencí.

Proti koronaviru bylo v Česku do sobotního odpoledne očkováno podle premiéra Andreje Babiše (ANO) 105.167 lidí. Ministerstvo zdravotnictví data o očkovaných zveřejňuje jednou týdně ve čtvrtek. Při očkování proti koronaviru zatím ze všech zemí postupuje nejrychleji Izrael, který očkoval více než 25 procent obyvatel. V zemích Evropské unie je na tom nejlépe Dánsko, které dosud naočkovalo přes 2,5 procenta populace, následuje malá Malta a Slovinsko.

MPSV se nezapojí do registrací k očkování,seniory obesílat nebude

Ministerstvo práce se nezapojí do registrací a rezervací seniorů nad 80 let k očkování. Jejich obesílání neplánuje. Důvodem je velký počet lidí vysokého věku, kteří se snaží do celostátního registračního systému přihlásit. Vyplývá to z odpovědí tiskového oddělení resortu na dotazy ČTK. Zapojení ministerstva práce a obesílání seniorů zmínil před několika dny ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"O zapojení ministerstva práce se mluvilo ve spojitosti s tím, pokud by byl znatelný nezájem ze strany seniorů o očkování. A jak vidíme, tak taková situace nenastala, jelikož senioři nad 80 let se snaží registrovat do centrálního registru očkování ve velkém počtu," uvedlo tiskové oddělení.

Způsob registrací sklízí ale kritiku. K očkování je možné se zapsat jen přes internet. Osmdesátníci a starší, jichž v Česku žije přes 440.000, se takto mohou hlásit od 15. ledna. Protože sami s internetem většinou nepracují, musí je do systému zanést jejich blízcí, pečovatelé, praktičtí lékaři, pracovníci neziskových organizací, úředníci radnic či operátoři informačních linek. Internet podle statistiků nikdy nepoužily téměř dvě třetiny Čechů a Češek nad 75 let. Celkem je jich 525.400. Žádnou zkušenost s internetem nemá ani 30 procent lidí mezi 65 a 74 lety, je jich 385.100.

Podle zástupců neziskových organizací se kvůli internetovému nahlašování velká část seniorů zbytečně dostává do stresu. Experti poukazují na to, že registrace v jiných zemích se spouštěly dřív a jsou jednodušší. Senioři někde dostali dopisy s informacemi, které se týkaly třeba i oblečení k očkování.

Údaje o věku seniorů i jejich adresy má Česká správa sociálního zabezpečení. ČTK zjišťovala, zda toho ministerstvo plánuje využít a starším lidem nechá poslat potřebné informace. Data o seniorech a lidech s handicapem, kteří jsou závislí na pomoci a pobírají kvůli tomu příspěvek na péči, má pak úřad práce. Ministerstvo práce uvedlo, že pokud by proočkovanost seniorů v příštích týdnech nebyla podle resortu zdravotnictví dostatečná, je případně připraveno "poskytnout součinnost".

"Očkovací strategie včetně registračního systému a tak dále jsou naprosto v gesci ministerstva zdravotnictví a premiéra ČR," sdělilo tiskové oddělení.

Řada seniorů i těch, kteří se je snažili přihlásit, si stěžuje na nefunkčnost registračního systému. Problémy byly třeba s textovými zprávami s PIN kódy. Registrovaní musí hlídat a opakovaně kontrolovat, zda se v databázi neobjeví volný termín očkování, na který by bylo možné udělat rezervaci.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) i ministra Blatného systém funguje dobře. Blatný v první den provozu na tiskové konferenci řekl, že obdivuje, kolik seniorů zvládá práci s internetem. Současně ale uvedl, že hovor na informační linku 1221 kvůli registraci trval v průměru přes pět minut a nejdelší volání zabralo 39 minut.

Speciální telefonní linky, přes které se mohou starší lidé registrovat, zřídily některé kraje, radnice i neziskové organizace. "Situaci monitorujeme a probíhají diskuse o možnostech podpory," odpovědělo tiskové oddělení na dotaz, zda ministerstvo práce podpoří organizace, které seniory registrují.