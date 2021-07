Termín pro druhou dávku očkování u nových registrací bude 21 dní

Praha - Lidé, kteří se registrovali k očkování a ještě nemají vybraný termín, budou mít od čtvrtka 15. července mezi první a druhou dávkou očkování proti covidu-19 odstup 21 dní místo dosavadních 34 dní. Na dotaz ČTK to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), rozhodnutí odpoledne potvrdila vláda. Automaticky se rozestup mezi dávkami očkování zkrátí také dětem ve věku 12 až 15 let, které ještě nemají termín očkování. Ostatní si mohou rozestup zkrátit, budou o tom informováni SMS, upřesnila mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. Dospělí s již zarezervovaným termínem očkování nebo podanou první dávkou si termín měnit nemohou.

Změna se týká jen očkování nejčastěji podávanou vakcínou od firem Pfizer/BioNTech, u Moderny zůstává rozestup 25 až 35 dní, u Astra Zeneky 90 dní. Vakcíny Johnson & Johnson se podává jen jedna dávka.

S návrhem na zkrácení dnes souhlasila Rada vlády pro zdravotní rizika. "U dětí ve věku 12 až 15 let i těch, které už mají za sebou první dávku, tak se jim bude zkracovat ten termín automaticky na 21 dní. Cílem je, abychom měli i v této populaci co největší proočkovanost, zejména před začátkem školního roku," uvedl ministr.

"Rodičům dětí, které už mají termín očkování nebo už první dávku, přijde SMS zpráva, že si druhý termín mohou na 21 dní změnit na lince 1221," sdělila ČTK Štěpanyová.

Pokud by totiž platila stávající pravidla, tedy odstup mezi vakcínami 34 dní a plná ochrana až dva týdny po aplikaci druhé dávky, stihly by ji získat do 1. září jen děti očkované první dávkou do této středy 14. července. Nová pravidla to umožní těm, které budou poprvé očkovány až do 28. července.

Děti, které očkované dvěma dávkami nebudou, se budou muset nechat při nástupu do školy třikrát otestovat, v plánu je testování 1., 6. a 9. září. Děti, jejichž rodiče testování odmítnou, budou muset po celou dobu ve škole nosit roušku či respirátor, jinak se nemohou prezenční výuky účastnit.

Registrace pro děti ve věku 12 až 15 let byly spuštěny od 1. července. Zájem projevilo podle dat do soboty 13,2 procenta z asi 450.000 osob v tomto věku. Zaregistrovaných je jich zhruba 60.400. Vakcínu už dostalo asi 11.500 (2,5 procenta) a 83 z nich má dokončené očkování dvěma dávkami. Vyplývá to z dat o očkování, která denně zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví.