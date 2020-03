Termín pro daňová přiznání se posune, MF představí opatření

Praha - Lidé a firmy budou moci odevzdat daňové přiznání o tři měsíce později bez sankce, tedy do 1. července. Finanční správa nebude udělovat pokuty za pozdní odevzdání kontrolního hlášení a finanční a celní správa nebude po květnovém startu 3. a 4. vlny EET tři měsíce dávat pokuty za opožděnou registraci k EET a bude plnit jen poradní funkci. Vyplývá to hlavních opatření tzv. liberačního balíčku ministerstva financí, jehož cílem je zmírnit podnikatelům a lidem dopady aktuální situace vyvolané šířením koronaviru a minimalizovat nutnost navštěvovat finanční úřady. Přesné parametry balíčku představí ministerstvo v pondělí, vyplývá z informací na internetových stránkách MF.

Mezi další opatření patří plošné prominutí správního poplatku 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem, a to do konce července.

Generální finanční ředitelství také upraví příslušný pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

Opatření pro podporu podnikatelů a firem chystá také ministerstvo průmyslu a obchodu. V pátek ministr Karel Havlíček (za ANO) informoval, že stát začíná po dohodě s Evropskou komisí přesouvat peníze z evropských strukturálních fondů na Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB) na pomoc podnikatelům kvůli koronaviru. Peníze by měly být využity jako záruky na úvěry podnikatelům od komerčních bank.

Vedle toho již vláda schválila bezúročné půjčky, na které vyčlenila 600 milionů korun. O částku od půl milionu do 15 milionů korun budou moci podnikatelé požádat přes ČMZRB.

Pro menší živnostníky, kteří nechtějí čerpat až tak velké peníze, začala vláda připravovat program opět ve spolupráci s ČMZRB. Podle Havlíčka spočívá v tom, že by banka na většinu poskytla dotace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pak na pondělní jednání vlády připravilo návrh na vyplácení ošetřovného za všechny dny uzavření škol. Zaměstnanci s nemocenským pojištěním by ho mohli dostávat na děti do 15 let. Živnostníkům, kteří na ošetřovné nemají nárok, by pak stát mohl poskytovat příspěvek 424 korun za den.

Hlavní opatření liberačního balíčku ministerstva financí:

- Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.

Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o tři měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

- Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem.

- Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1000 Kč v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta ve výši 1000 Kč.

- Ze strany Generálního finančního ředitelství bude provedena úprava pokynu tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

- Plošné prominutí správního poplatku v původní výši 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem, a to do 31. července.

- Ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb účinné od 1. května. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu tří měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé jakkoliv dotčení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.

Zdroj: MF