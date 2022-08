Teploty v Česku se dostaly až nad 35 stupňů, večer ale přijde déšť

Praha - Teplotní rekordy pro 18. srpen dnes padly či byly vyrovnány zhruba na polovině stanic, které měří teplotu v Česku alespoň 30 let. Na deseti stanicích přesáhla dnešní odpolední maxima teplotu 35 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, a to 36 stupňů Celsia. ČTK to řekla Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Stanice ve Strážnici je jednou z těch, kde dnes bylo pokořeno dosavadní teplotní maximum pro 18. srpnový den. Dosavadní rekord pocházel z roku 2003 a měl hodnotu 34,4 stupně Celsia. Teplotu ve Strážnici měří 97 let.

Nad 35 stupňů se teploty nedostaly pouze na jihu Moravy. Na Novém Hradci Králové dnes naměřili 35,3 stupně Celsia, což překonalo dosavadní rekord 33,2 stupně, rovněž pocházející z roku 2003.

Teplotní rekordy na některých místech Česka padaly už ve středu. Překonány byly podle ČHMÚ na 20 ze 160 stanic měřících přes 30 let. Nejtepleji bylo ve středu v Doksanech na Litoměřicku, a to 34,5 stupně.

Vlna velmi teplého počasí ale dneškem podle meteorologů přinejmenším pro západ Česka končí. Z Německa totiž postupuje zvlněná studená fronta, která přináší déšť. Večer se zejména v Čechách mohou ojediněle vyskytnout i silné bouřky doprovázené nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině, v menší míře i přívalovými srážkami a kroupami. V pátek by nejvyšší denní teploty měly být od 22 stupňů na západě Česka po 35 stupňů na jihovýchodě.