Praha - Na 43 místech v Česku, ze zhruba 150 stanic měřících alespoň 30 let, dnes padly nebo byly vyrovnány teplotní rekordy pro 10. říjen. Nejtepleji bylo v Neumětelech na Berounsku, kde naměřili 24,9 stupně Celsia. ČTK to řekl Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nová maxima mají i čtyři stanice z 11 měřící více než 100 let včetně pražského Klementina, které je nejdéle fungující meteorologickou stanicí v zemi.

"Dá se říct, že nejtepleji dnes bylo ve středních Čechách," podotkl Dvořák. Rekord padl například i v Semčicích na Mladoboleslavsku, bylo tam 24,7 stupně Celsia. Tamní stanice je právě jednou z těch, které fungují alespoň 100 let. Také v Doksanech na Litoměřicku se dostala teplota až na 24,7 stupně Celsia, což je rovněž nové maximum.

Více než 24 stupňů Celsia bylo také Tuhani na Mělnicku nebo v Děčíně. V Klementinu dnes naměřili 23 stupňů Celsia, stejně jako v Přerově, kde má stanice rovněž stoletou historii. Čtvrtou takovou stanicí jsou Teplice, kde dnes bylo až 22,7 stupně Celsia.

Podobně teplo jako dnes může být podle meteorologů i ve čtvrtek. Má být jasno, maximální teploty se budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni.