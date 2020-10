Teplický soud poslal do vazby muže v souvislosti s úmrtím dítěte

Teplice - Teplický okresní soud poslal do vazby muže obviněného z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. Zemřelo rok a půl staré dítě. Událost se stala v sobotu v Teplicích. Soud shledal existenci všech tří vazebních důvodů.

"Státní zastupitelství kvalifikuje čin jako zločin těžkého ublížení na zdraví, kde je ohrožen trestní sazbou od osmi do šestnácti roků odnětí svobody," řekl novinářům po vazebním zasedání soudce Miroslav Čapek. Policie nyní bude provádět další dokazování. "Podle názoru soudu by jednání mělo být kvalifikováno jako zločin vraždy spáchaný na nezletilém dítěti, a to zvlášť závažným a trýznivým způsobem," uvedl Čapek. Za vraždu hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Skutek se stal v sobotu. Podle zdrojů ČTK čin spáchal otčím dítěte v době, kdy matka nebyla doma. Pomoc přivolala matka dítěte po návratu z práce. "Muž byl zadržen na místě činu policií," uvedl Čapek. Jednačtyřicetiletý muž byl v tu dobu pod vlivem alkoholu. "Obviněný se ke skutku při vazebním zasedání nevyjadřoval, projevil nad ním lítost s tím, že si průběh skutku nepamatuje," uvedl Čapek.