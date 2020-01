Teplicko představí na EXPO 2020 lebku světce Clariho

Teplice - Teplicko se na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji bude prezentovat lebkou křesťanského mučedníka a patrona lázeňství svatého Clariho. Ostatky jsou uloženy v pravoslavném chrámu Povýšení sv. Kříže na Zámeckém náměstí v Teplicích. Lebka bude součástí lázeňské kolonády, expozice České republiky, kde postupně dostanou prostor i další lázeňská města. Zahájení výstavy EXPO je 20. října, kdy se představí i Teplicko. Novinářům to dnes řekl na setkání k prezentaci regionu Teplicka Tomáš Jarolím, předseda evropského iniciačního institutu, které ostatky zapůjčí.

"Iniciativa z Teplicka a pravoslavná církev poveze na EXPO do Dubaje velikou výjimečnost, což je lebka z ostatků křesťanského prvomučedníka ze 4. století svatého Clari z Dalmácie," řekl ČTK Jarolím. Doprava lebky do Dubaje bude technicky komplikovaná, bude se převážet ve speciálním relikviáři. "Poveze ji tam arcibiskup pražský pravoslavné církve a relikviář pojede jako zavazadlo," dodal Jarolím. Ročně navštíví město zhruba 70.000 turistů, organizátoři věří, že přilákat do Teplic další by mohla právě prezentace na výstavě světového formátu.

Svatý Clari žil zhruba ve čtvrtém století v Dalmácii a byla mu přisuzována zázračná schopnost uzdravovat. Je patronem a ochráncem těch, kdo trpí kostními a kloubními onemocněními. Právě na léčbu řady z nich se specializují Lázně Teplice.

Ostatky světce přivezl do Teplic v roce 1678 jeden z členů rodu Clary-Aldringen, jimž tehdy patřilo zdejší panství. Od té doby byly uchovávány v rodinné kapli. Bezprostředně po druhé světové válce Clary-Aldringenové, mezi nimiž byl jeden vysoký příslušník NSDAP, odešli a jejich majetek propadl státu.

Expo 2020 bude v Dubaji od 20. října 2020 do 10. dubna 2021, hlavním tématem je spojení myšlenek, vytváření budoucnosti, dílčími tématy jsou udržitelnost a mobilita.