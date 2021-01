Teplice - Teplické muzeum přibližuje lidem potravinové lístky. Ve sbírkách má historické archy i pouzdro na ústřižky. Exponát měsíce si mohou zájemci prohlédnout na webu muzea. Přídělový systém platil na území Teplicka souhrnem 20 let, řekl ČTK kurátor sbírky nových dějin Jindřich Zajíc.

První přídělový systém vešel v platnost na Teplicku v roce 1915 jako opatření při selhání zásobování za první světové války. Obyvatelstvo bylo tehdy podle Zajíce rozděleno do tří kategorií, a to na samozásobitele, nesamozásobitele a těžce pracující. "V roce 1916 vycházel kilogram cukru na osobu na měsíc, nejvýše však bylo možné dostat dva kilogramy na domácnost. V roce 1917 to již bylo pouze půl kilogramu cukru na osobu na měsíc. Během válečných let však zásobování vázlo a potravinové lístky nebylo často ani za co směnit," uvedl kurátor.

Ceny potravin tehdy prudce rostly na černém trhu. Vlakem lidé z průmyslových Teplic jezdili shánět zboží na Lounsko a Litoměřicko. "Špatné zásobování na konci války, příliv demobilizovaných vojáků a selhávání systému potravinových lístků bylo příčinou řady hladových stávek v regionu především na dolech na Duchcovsku a Bílinsku," uvedl Zajíc. Vyhladovělé obyvatelstvo pak špatně odolávalo poválečným nemocem, jako byl tyfus a španělská chřipka. Zásobování v regionu se podle Zajíce podařilo plně stabilizovat až v roce 1921, kdy byl rovněž zrušen přídělový systém.

Další období potravinových lístků bylo na Teplicku zavedeno s vypuknutím druhé světové války v roce 1939. Systém byl diskriminační vůči židovskému obyvatelstvu. Příděly se dělily podle národnosti, náboženství a věku. Některé komodity jako mýdlo byly přidělovány na celý rok. Systému podléhaly rovněž látky, obuv, tabák a další výrobky a potraviny. "Přídělový systém na našem území vydržel nepřetržitě od roku 1939 do roku 1953, kdy byl zrušen společně s realizací měnové reformy," uvedl Zajíc.

Jako exponát měsíce muzeum zvolilo arch potravinových lístků z června 1953, a to včetně papírového pouzdra na ústřižky potravinových lístků. "Na archu byla část kmenová, informativní, která obsahovala název, období, potraviny, pro které byl arch určen a podobně. Druhá, tedy ústřižková část, byla označena zbožím a množstvím, které bylo možné na daný ústřižek odebrat," popsal kurátor.

"Přídělový systém platil souhrnem na území Teplicka přes 20 let a jednalo se tak o nedílnou součást života nejméně čtyř až pěti generací lidí, které tento způsob distribuce potravin a zboží přímo ovlivnil," dodal Zajíc.