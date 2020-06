Teplická věznice pochybila, když Rathovi dovolila civilní oblečení

Brno - Teplická věznice podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana porušila předpisy, když odsouzenému bývalému středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi dovolila civilní oblečení a vlastní matraci. ČTK to dnes potvrdil mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Na výsledek kontroly dnes upozornila Česká televize. Mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová ČTK řekla, že vedení věznice neporušilo zákon. Do teplické věznice nastoupil Rath loni v říjnu poté, co byl pravomocně odsouzen za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku.

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová v lednu bez dalších podrobností uvedla, že ústecké krajské státní zastupitelství našlo v postupu teplické věznice vůči Rathovi pochybení. Ústecký krajský státní zástupce Radim Kadlček následně uvedl, že dozorová prověrka ve věznici loni v listopadu zjistila porušení pravidel pro odsouzené při nošení vlastního oblečení a zákona, podle nějž mají odsouzení ve vězení stejná práva. Rath mohl ve vězení nosit civilní kalhoty a ředitel věznice mu povolil zdravotní matraci. Vězeňská služba tehdy označila podmínky odsouzeného Ratha v teplické věznici za standardní.

Nejvyšší státní zastupitelství postup krajských žalobců prověřovalo. "Podle závěru této kontroly dozorový státní zástupce KSZ v Ústí nad Labem došel správně k závěru, že ohledně držení a užívání civilního oblečení a vlastní zdravotní matrace odsouzeným byl porušen právní předpis," uvedl Malý.

"Rozhodné je, že vedení teplické věznice neporušilo zákon. Ředitel věznice povolil odsouzenému užívat civilní oděv a matraci v souladu s platnou legislativou. Věznice pochybila pouze v administraci tzv. povolenky, kterou řádně nevložila do osobního spisu odsouzeného a do našeho informačního systému," uvedla Kučerová. Dodala, že věznice chybu již napravila. Už v lednu Vězeňská služba uvedla, že ředitel věznice matraci Rathovi na jeho žádost povolil s ohledem na loňskou zprávu Evropského výboru pro zabránění mučení, která upozorňovala na nevhodné podmínky výkonu trestu z hlediska zajištění zdravotní péče.

Nejvyšší státní zástupce se zabýval také délkou pobytu odsouzeného v přijímacím oddílu Vazební věznice Teplice na sklonku roku 2019. Rath v něm měl být údajně déle, než bylo možné. Mluvčí uvedl, že závěry dozorového státního zástupce o porušení předpisů jsou v tomto předčasné. "Přezkoumávané spisové materiály sice obsahují indicie, z nichž podezření z porušení právního předpisu lze dovodit, ovšem toto porušení není řádně zadokumentováno," uvedl mluvčí. Státní zástupce KSZ v Ústí nad Labem tak bude muset podle Malého okolnosti pobytu odsouzeného na přijímacím oddílu ve vazební věznici došetřit a zvážit, zda nebyl právní předpis dodržen. "Zároveň bylo VSZ v Praze upozorněno na meze provádění dohledové činnosti," uvedl mluvčí.

Vrchní soud v Praze potvrdil Rathovu vinu v první větvi jeho korupční kauzy loni v červnu. Bývalému politikovi snížil původní trest, podle kterého měl za mřížemi strávit 8,5 roku, pravomocně mu uložil sedm let vězení. Ratha soud uznal vinným z ovlivňování tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku, zprostil jej obžaloby z dalších čtyř skutků.

Na konci letošního ledna uznal středočeský krajský soud bývalého hejtmana vinným i v druhé větvi kauzy. Za přijímání úplatků a zmanipulované veřejné zakázky Středočeského kraje a krajských nemocnic mu o rok prodloužil pravomocný trest. Rozsudek v této části není pravomocný, Rathův advokát se proti němu odvolal.