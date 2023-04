Teplice zvítězily v Budějovicích a vyhrály podruhé za sebou

České Budějovice - Fotbalisté Teplic ve 26. kole první ligy zvítězili v Českých Budějovicích 3:0, naplno bodovali podruhé za sebou a upevnili si čtrnácté místo. Jihočeši prohráli třetí z posledních čtyř kol a v tabulce zůstali dvanáctí. Ve 22. minutě otevřel skóre Daniel Fila, krátce po změně stran zvýšil Abdallah Gning a třetí branku přidal Lukáš Mareček v 73. minutě. Severočeši venku v nejvyšší soutěži vyhráli po sérii osmi porážek.

Po opatrné začátku zápasu se jako první osmělili hosté. Po necelé čtvrthodině hry z velké šance hlavičkoval těsně nad Mičevič, který využil nakrátko rozehraný roh a centr Hybše.

Druhou příležitost už však Tepličtí využili. Ve 22. minutě domácí nepřesně založili útočnou akci, míč získal Senegalec Gning, jenž se snadno dostal přes bránícího Čoudka. Gnigovu střelu vyrazil brankář Dynama Šípoš, ale balon získal Fila, který otevřel skóre premiérovým gólem v ligové sezoně.

Českobudějovičtí mohli vyrovnat o sedm minut později, ale Čermákovu střelu vyrazil teplický brankář Grigar.

Hosté na první poločas navázali ještě povedenější druhou částí. Hned v jejím úvodu po chybné přihrávce Sladkého skóroval Gning, jenž si připsal osmou branku v ligovém ročníku.

Vrchol zmaru pro Jihočechy však nastal v 73. minutě. V blízkosti půlicí čáry se srazili domácí Havel s Čoudkem, teplický Žák tak velmi snadno posunul míč na nabíhajícího Marečka, jenž překonal Šípoše potřetí v utkání. Teplice v Budějovicích v lize zvítězily po deseti duelech a poprvé od května 2007.

Hlasy po utkání:

Marek Nikl (trenér Č. Budějovic): "Ani není co hodnotit. Náš výkon nebyl vůbec dobrý a nepředvedli jsme nic z toho, co chceme hrát, a ještě jsme přidali zbytečné chyby, po kterých padly góly. Musíme to zklamání nějak odbourat a připravit se na další zápasy, protože pokud bychom pokračovali stejně, tak asi nevyhrajeme žádné utkání. Neúčast (potrestaného) Králika byla hodně znát. Od začátku byla vidět nejistota v rozehrávce, kde jsme (s Králikem) byli silní a dokázali si vytvořit situace na přechod do protiútoku. Dneska jsme měli snad jen jednu šanci na vstřelení gólu za každý poločas. Bohužel tam nebyla ani chuť to nějak ukopat, ubojovat a dotlačit tam nějak ten gól. Do druhého poločasu jsme nastupovali s určitým plánem, když jsme prohrávali 0:1. Bohužel jsme si to na začátku druhé půle hned zkazili a soupeř přidal další gól. Ale dneska jsme vůbec neměli šanci pomýšlet na nějaký bod. I tak si musíme pořád uvědomit, že dnešním zápasem nepadáme z ligy, máme pořád soutěž dobře rozehranou. Jen se potřebujeme připravit na zbývající zápasy, abychom je zvládli."

Zdenko Frťala (trenér Teplic): "Za výsledek jsme rádi a věřím, že jsme udělali radost i fanouškům, kteří nás dneska přijeli povzbudit. Cesta k výsledku vedla přes aktivní obranu všech hráčů. Byli jsme si vědomi síly Českých Budějovic, je to tým, který chce hrát fotbal. Do utkání jsme šli, abychom využili zaváhání v rozehrávce soupeře, což se nám povedlo, a pak jsme ještě přidali další dva góly. Máme k dispozici několik útočníků a ta sehranost je lepší a lepší. Tím se stáváme pro soupeře méně čitelní. Dnešního vítězství si silně vážíme, žijeme tím, ale od úterý už to zase bude něco jiného a začneme se připravovat na dalšího soupeře. Při pohledu na tabulku se nám ale určitě už teď dýchá mnohem lépe."

Dynamo České Budějovice - FK Teplice 0:3 (0:1)

Branky: 22. Fila, 48. Gning, 73. Mareček. Rozhodčí: Batík - Kotík, Dresler - Adámková (video). ŽK: Hais - Trubač, Jakub Hora II. Diváci: 2615.

Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, Havel, Čoudek - Čavoš (46. Adediran), Čermák (62. Hais), Jakub Hora I, Skovajsa (46. Čmelík) - Hellebrand (82. V. Hora), Potočný - Škoda (62. Bastl). Trenér: Nikl.

Teplice: Grigar - Mareček, Chaloupek, Mičevič - Vondrášek, Trubač (85. Vachoušek), Kučera, Jukl (85. Jakub Hora II), Hybš - Fila (68. Žák), Gning (58. Urbanec). Trenér: Frťala.