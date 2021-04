Teplice zdolaly díky dvěma gólům Moulise Boleslav a jsou v semifinále poháru

Teplice - Fotbalisté Teplic zvítězili ve čtvrtfinále domácího poháru nad Mladou Boleslaví 2:1 a zajistili si postup mezi nejlepší čtyři týmy soutěže. Obě branky Severočechů vstřelil v den svých 30. narozenin Pavel Moulis, tu rozhodující dal po hodině hry z penalty. Hosté se prosadili také jen z pokutového kopu zásluhou Ladislava Takácse.

Tepličtí svěřenci trenéra Radima Kučery museli v minulých dnech vstřebat ligový debakl 2:7 na Spartě, přesto vstoupili do utkání aktivněji. V deváté minutě se po přihrávce Moulise ocitl v dobré šanci Žitný, brankář Šeda však jeho střelu ztlumil.

Ve 14. minutě se už Severočeši dočkali. Na centr Droenhleho z levé strany si naběhl Moulis a pohotovou ranou otevřel skóre. Boleslav sice v první půli nevyslala jedinou střelu na bránu, přesto mohla záhy vyrovnat. Po chybě brankáře Čtvrtečky měl šanci Drchal, jenže jeho snahu zastavil ofsajd. Do poločasu ještě mohl po dalším úniku zvýšit náskok Vukadinovič, Šedu ale nepřekonal.

Hostující trenér Jarolím do druhé části poslal tři střídající záložníky a jeho tým rázem ožil. Při střele Zmrhala se ještě vytáhl Čtvrtečka, stejně jako se na druhé straně blýskl i Šeda proti šanci Moulise. V 51. minutě se už Boleslav mohla radovat. Po faulu Čtvrtečky na Drchala se postavil k pokutovému kopu Takács a i díky kurióznímu odskoku od drnu vyrovnal.

Rozhodnutí proto přišlo krátce po hodině hry, kdy hostující obránci faulovali po skrumáži před brankou Kodada a sudí Lerch nařídil pro změnu penaltu pro Teplické. Tu následně využil ke své druhé trefě v zápase oslavenec Moulis.

Domácí mohli svůj náskok následně ještě zvýraznit, ale Vukadinovičovu nadějnou příležitost zablokovala obrana a možnost Moulise dokonat hattrick zmařil pohotovým zákrokem Šeda. Na druhé straně pak neuspěl při hlavičce ani střídající Škoda.

Teplice porazily Mladou Boleslav podruhé za sebou a semifinále poháru si zahrají poprvé od sezony 2014/15. Další vzájemný duel čeká týmy už v neděli, kdy se na Stínadlech utkají v záchranářské souboji 26. ligového kola.

Hlasy po utkání:

Radim Kučera (trenér Teplic): "Tento zápas byl pro nás odměnou s tím, že chceme v poháru kousat a posouvat se dál. Jsem rád, že kluci vstoupili do utkání dobře, s kvalitně pracující obranou, blokem a presinkem. Ještě před vstřelenou brankou jsme si vytvořili nějaké šance, třeba Žitný šel sám na gólmana a obránce to vykopával z brankové čáry. I po úvodním gólu jsme měli další příležitosti a výsledek mohl být ještě lepší. Soupeř následně ve druhém poločase prostřídal a dal tam kreativní hráče jako Matějovského nebo Budínského. My jsme však dobře pracovali dál a nepoložilo nás ani vyrovnání. Místo toho jsme pokračovali v naší hře, dali druhý gól a myslím, že i zaslouženě postoupili. Je to pro nás bonus a prezentovali jsme se úplně jiným výkonem než na Spartě. Doufám, že to kluky psychicky posune dál."

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "První poločas nebyl z naší strany, řeknu skoro až tradičně, dobrý. Tyto naše vstupy nechápu a bude potřeba to hráčům víc zdůraznit. Každopádně jsme se nedostali k záměru hrát to, co jsme chtěli. Nefungovalo skoro nic a ve středu hřiště byly laciné ztráty, z nichž jsme pouštěli soupeře do nebezpečných protiútoků. Prakticky jsme si koledovali tak dlouho, až se soupeř dostal do vedení. Ve druhém poločase jsme udělali nějaké změny a obraz hry se změnil. Po vyrovnání jsem i věřil, že to můžeme otočit. Jenže pak přišla zase špatná rozehrávka ve středu hřiště a darovali jsme soupeři penaltovou situaci. Přestože jsme se až do konce zápasu snažili o vyrovnání, Teplice tam měly rovněž brejkové a nebezpečné příležitosti."

FK Teplice - FK Mladá Boleslav 2:1 (1:0)

Branky: 14. a 65. z pen. Moulis - 52. Takács z pen. Rozhodčí: Lerch – Hájek, Matoušek. ŽK: Řezník, Dancák (oba Boleslav). Bez diváků.

Teplice: Čtvrtečka - Hyčka, Gabriel, Knapík, Droehnle - Kodad (86. Vachoušek), Jukl, Trubač (86. Ljevakovič), Moulis (79. Černý) - Žitný (90. Mareček) - Vukadinovič (90. Kováč). Trenér: R. Kučera.

M. Boleslav: Šeda - Řezník (75. Douděra), Křapka, Takács, Preisler - Dancák - Malínský (46. Budínský), Skalák (46. Ladra), L. Mašek (46. Matějovský), Zmrhal - Drchal (75. Škoda). Trenér: Jarolím.