Teplice zahájily přípravu s Tijanim i dvojící hráčů z Prostějova

Teplice - S kvartetem nových hráčů, kteří by měli pomoci se záchranou v nejvyšší soutěži, zahájili dnes fotbalisté Teplic přípravu na jarní část prvoligové sezony. Vedle obránce Mohameda Tijaniho, jenž přišel na hostování z pražské Slavie, přestoupili k Severočechům brankář Filip Mucha a útočník Filip Žák, které trenér Jiří Jarošík zná z předchozího působení v druholigovém Prostějově. Na testech je ještě Václav Prošek z Ústí nad Labem.

S týmem naopak nepokračuje Amadou Diallo, nové angažmá si mohou hledat také David Černý s Denisem Laňkou, jimž v létě končí smlouva a klub s nimi dál nepočítá. Mladíci Matěj Radosta a Josef Švanda míří na hostování do Varnsdorfu, respektive Ústí nad Labem. Zároveň probíhají jednání o přestupu Karla Hasila a předčasném ukončení hostování gólmana Jana Čtvrtečky z pražské Sparty. Do přípravy se nezapojil ani útočník Jan Rezek, jenž se vrací k trénování mládeže a B-týmu, prvnímu mužstvu by pomohl opět jen v případě personální nouze.

"Kádr potřebuje obměnu, která začala. Věřím, že v příštích týdnech přijde ještě jeden nebo dva hráči do základní sestavy," řekl v nahrávce pro média sportovní ředitel Štěpán Vachoušek, který by rád získal i fotbalisty z prvních tří klubů ligové tabulky. Teplicím patří po devatenácti odehraných zápasech předposlední, 15. místo. Před Karvinou mají šestibodový náskok.

Devětadvacetiletý Mucha odchytal na podzim za Prostějov šestnáct druholigových utkání a zaznamenal šest čistých kont. Je synem asistenta trenéra Slovácka a bývalého hráče Olomouce Josefa Muchy a bratrem dvaatřicáté tenistky světa Karolíny. "Jde o zkušeného brankáře, který má výbornou hru nohama, v posledních dvou sezonách předváděl v Prostějově velmi dobré výkony a Jiří Jarošík se svým trenérským štábem ho výborně zná," uvedl Vachoušek.

Žák nastřílel v patnácti druholigových střetnutích v prostějovském dresu šest branek a jednu přidal také v domácím poháru. "V Česku je spousta volných hráčů, já ale chci fotbalisty, které znám. Tihle kluci budou rádi za každou minutu v Teplicích, budou makat a to přesně potřebuji. Mucha je podle mě jeden z nejlepších gólmanů druhé ligy, který si šanci zaslouží. Žák má také velkou motivaci hrát ligu, dělá pro to vše a snad se mu bude dařit," řekl Jarošík.

První přípravný duel čeká Teplice 8. ledna, kdy se v zimní Tipsport lize utkají s Varnsdorfem. O čtyři dny později vyzvou ve stejné soutěži Mladou Boleslav a poté se střetnou také s Táborskem. Přípravu zakončí Severočeši od 20. do 29. ledna soustředěním v Turecku, kde je čekají zápasy s Rapidem Vídeň, Lvovem a Slavií Sofia.

"Pauza nebyla moc dlouhá a ani příprava nás nečeká nijak dlouhá, takže nemusí být žádné velké galeje. Budeme mít hlavně herní tréninky a čeká nás soustředění v Turecku, kde budeme mít také dobré soupeře," řekl Jarošík.

Do jarní části soutěže vstoupí Teplice 5. února, kdy na domácím hřišti přivítají Bohemians 1905.