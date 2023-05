Teplice v přímém souboji o 12. místo v tabulce vyhrály v Jablonci 2:0

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Teplic v závěrečném pátém kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu nečekaně zvítězili v Jablonci 2:0. Hosty poslal v přímém souboji o konečné 12. místo v tabulce po půlhodině do vedení jejich nejlepší střelec Abdallah Gning a hned po pauze přidal pojistku Matěj Radosta.

Tepličtí potvrdili dobrou formu po příchodu trenéra Zdenka Frťaly, který uspěl proti bývalému klubu, a bodovali posedmé z posledních osmi kol. Jablonec naopak zvítězil v jediném z posledních 11 ligových duelů, dvakrát po sobě prohrál 0:2 a v nepovedené sezoně obsadil 13. místo.

Oba týmy měly už po předminulém kole jistou záchranu a trenéři dnes dali příležitost náhradním gólmanům. V jablonecké brance nastoupil Surovčík, mezi teplické tyče se poprvé v ligové sezoně postavil Němeček. Od začátku měl více práce domácí gólman, jehož spoluhráči v poli přistoupili k poslednímu kolu lehkovážně a pouštěli soupeře do řady šancí.

V 10. minutě přestřelil jabloneckou branku Vachoušek, poté Surovčíka nepřekonal Jásir. Egyptský útočník se neprosadil ani v 29. minutě, ale následně už hosté vedli. Za vápnem si zpracoval odražený míč Gning a povedenou ranou do horního rohu zaznamenal svůj devátý gól v ligovém ročníku.

"Byli jsme pohyblivější, živější a přišlo mi, že jsme i víc chtěli než domácí," citoval jablonecký web z tiskové konference teplického trenéra Frťalu. "Měli jsme rozpačitý úvod. Vázla nám rozehrávka, neotáčeli jsme hru. Byly tam zbytečné ztráty a celkově to bylo kostrbaté. Soupeř nás potrestal krásnou střelou," řekl jablonecký kouč David Horejš.

Domácí trenér se po pauze pokusil oživit výkon svých svěřenců dvojnásobným střídáním a na trávník poslal Ikauniekse s kapitánem Hübschmanem. Nadále ale hrozili spíše Tepličtí. Ve 49. minutě se po rychlé akci protáhl do vápna Jásir a jeho přihrávku uklidil do odkryté branky Radosta. Připsal si druhý gól v ligové kariéře a první v sezoně.

Za dvě minuty Němeček vychytal z několika metrů Polidara, ale jinak šance dál počítali hlavně hosté, kteří hned třikrát trefili brankovou konstrukci. V 55. minutě zkazila Juklovi radost tyč, v 69. minutě se stejně vedlo v úniku i Gningovi a střídající Urbanec z následné dorážky zblízka zamířil jen do břevna.

Branková konstrukce pomohla při čistém kontu i Němečkovi, když tečoval na tyč pokus střídajícího Ikauniekse. Domácí útočník se neprosadil ani v 89. minutě a Tepličtí, kteří měli v sezoně nejhorší obranu, na závěr udrželi nulu. Jablonec doma prohrál po osmi ligových duelech.

"Jsme hrozně rádi, že jsme to zvládli výsledkově i herně. Měli jsme tu spoustu šancí, až jsem se divil. Taky nás dvakrát podržel brankář Němeček, který dostal šanci. Je to zasloužené vítězství," mínil Frťala.

"Hrozně jsme kazili i po přestávce. Teplice byly lepší a vyhrály zaslouženě. Mrzí mě, že jsme se s fanoušky nerozloučili lepší hrou i výsledkem. Zápas to z naší strany nebyl dobrý, ještě teď ve mně převládají negativní emoce. Byla to složitá sezona se spoustou chyb a my se z nich musíme poučit do sezony následující," dodal Horejš.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Jablonce): "Měli jsme rozpačitý úvod. Vázla nám rozehrávka, neotáčeli jsme hru. Byly tam zbytečné ztráty a celkově to bylo kostrbaté. Soupeř nás potrestal krásnou střelou. Hrozně jsme kazili i dál po přestávce. Teplice byly lepší a vyhrály zaslouženě. Mrzí mě, že jsme se s fanoušky nerozloučili lepší hrou i výsledkem. Zápas to z naší strany nebyl dobrý, ještě teď ve mně převládají negativní emoce."

Zdenko Frťala (trenér Teplic): "Je to zasloužené vítězství. Byli jsme pohyblivější, živější a přišlo mi, že jsme i víc chtěli než domácí. Jsme hrozně rádi, že jsme to zvládli výsledkově i herně. Měli jsme tu spoustu šancí, až jsem se divil. Taky nás dvakrát podržel brankář Němeček, který dostal šanci. Každé vítězství bereme s pokorou a zítra si všechno zhodnotíme."

Zdroj: www.fkjablonec.cz

FK Jablonec - FK Teplice 0:2 (0:1)

Branky: 30. Gning, 49. Radosta. Rozhodčí: Křepský - Horák, Šafránková - Kocourek (video). ŽK: Surzyn - Jukl, Beránek. Diváci: 2059.

Sestavy:

Jablonec: Surovčík - Surzyn, Štěpánek, Král (72. Heidenreich) - Šulc, Kratochvíl (64. Patrák), Považanec (80. Houska), Polidar - Černák (46. Hübschman), Chramosta (46. Ikaunieks) - Sejk. Trenér: Horejš.

Teplice: Němeček - Knapík, Chaloupek, Mičevič - Radosta (78. Hora), Kučera, Jukl (65. Dramé), Hybš - Vachoušek (66. Urbanec) - Gning (78. Beránek), Jásir (58. Žák). Trenér: Frťala.