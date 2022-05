Teplice v Karviné remizovaly 2:2 a skončí na barážovém místě

Karviná - Fotbalisté Teplic remizovali v předposledním čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Karviné 2:2 a skončí na jednom ze dvou barážových míst. Slezané už jsou jistým sestupujícím.

Tepličtí se dostali do vedení v 17. minutě po trefě Aloise Hyčky. Domácí v závěru první půle vyrovnali zásluhou Vlasije Sinjavského, dvacet minut před koncem však "Sklářům" vrátil náskok David Ledecký. Svěřenci trenéra Jiřího Jarošíka ale ani tentokrát vedení neudrželi a v 90. minutě inkasovali po hlavičce Petra Buchty.

"Co k takovému zápasu říct? Jeli jsme sem s nějakou šancí a i když se ostatní výsledky nevyvíjely, jak bychom si přáli, nakonec byly přeci jen ideální. Jenže jsme sami dostali gól v 90. minutě. Bylo to neskutečné, takhle tu situaci nedohrát, darovat soupeři gól a tím pádem jít do baráže. Byla to nedůslednost, která se nemůže stát," řekl na tiskové konferenci teplický trenér Jarošík.

Předposlední Severočeši by se ještě teoreticky mohli baráži vyhnout, pokud by se v sobotním závěrečném kole nadstavby, ve kterém hostí Pardubice, dokázali posunout na 14. místo a současně by sparťanský B-tým ve druhé lize obsadil druhou nebo třetí příčku. V tom případě by do baráže šel pouze předposlední celek nejvyšší soutěže.

"Těžko říct, jak to pojmout. Máme dost času si to promyslet. Bude záležet, jaký bude zdravotní stav týmu a koho máme k dispozici. Uvidíme, jak to bude s Pardubicemi a pak budeme vyhlížet dalšího soupeře," uvedl Jarošík.

Teplice měly povedený vstup do utkání a udeřily z první vážné příležitosti. V 17. minutě si doběhl Trubačův centr na zadní tyči Hyčka a svým druhým gólem v tomto ligovém ročníku poslal hosty do vedení.

Domácí mohli vyrovnat po půl hodině hry, kdy si na centr Šehiče naskočil Papadopulos, ale svou sedmou branku v sezoně nepřidal. Severočeši pak chvíli hráli bez zraněného Žáka a Karviná početní výhodu využila. Holíkovu hlavičku v 39. minutě ještě zneškodnil brankář Grigar, o dvě minuty později ale prolétl centr Kobouriho k Sinjavskému a ten tvrdou ranou vyrovnal. Estonský záložník se trefil počtvrté v této sezoně.

Teplice mohly ještě v závěru poločasu získat své vedení zpět, ale Sejkovu hlavičku vytáhl povedeným zákrokem gólman Neuman. Devatenáctiletý útočník Sejk měl další šanci v úvodu druhé části, jenže tentokrát hlavou minul. O chvíli později neuspěl po individuální akci ani hostující Ledecký, který nahradil v teplickém útoku Žáka.

Kouč Jarošík vsadil v 68. minutě na trojnásobné střídání a tah se mu vyplatil. Po autu střídajícího Kodada utekl po levé straně jiný nový muž na hřišti Žitný a našel před branou volného Ledeckého, jenž druhou brankou v ročníku vrátil hostům vedení.

"Sledovali jsme i výsledky z ostatních zápasů. I když to nemám rád, museli jsme. Když jsme dali gól na 2:1, dostali jsme zprávu, že se alespoň jeden zápas vyvíjí, jak jsme chtěli. Je to proto škoda, jak to dopadlo," konstatoval Jarošík.

Když už se totiž zdálo, že Teplice udrží svůj těsný náskok až do konce, našel v 90. minutě centrující Sinjavskij hlavičkujícího Buchtu, který vyrovnal. Na remíze nic nezměnil ani závěrečný tlak Severočechů, po němž Hyčka mířil povedenou ranou těsně nad bránu. Teplice nevyhrály v nadstavbě ani čtvrtý zápas a v Karviné nezvítězily v šestém utkání za sebou.

"Viděli jsme dnes otevřenou hru obou mužstev a útočný fotbal. Někteří naši hráči sehráli vynikající utkání. Kdyby například Sinjavskij takhle hrál celou sezonu, tak jsme asi nesestoupili. Mužstvo se ani za nepříznivého stavu nevzdalo a po střídání se snažilo alespoň vyrovnat. To se nakonec podařilo. Jsem rád, že jsme se s fanoušky nerozloučili prohrou, ale alespoň remízou," dodal karvinský trenér Bohumil Páník.

Hlasy po utkání:

MFK Karviná - FK Teplice 2:2 (1:1)

Branky: 41. Sinjavskij, 90. Buchta - 17. Hyčka, 70. Ledecký. Rozhodčí: Proske - Paták, Kotík - Ondráš (video). Bez karet. Diváci: 1050.

Sestavy:

Karviná: Neuman - Dramé, Buchta, Kobouri - Sinjavskij, Zorvan (81. Qose), Ndiaye (82. Túlio), Chvěja (73. Jursa), Šehič (73. Vlachovský) - Papadopulos, Holík (46. Svoboda). Trenér: Páník.

Teplice: Grigar - Chaloupek, Tijani, Shejbal - Hyčka, Mareček, Trubač, Fortelný (68. Žitný), Boljevič (68. Kodad) - Sejk (68. Mareš), Žák (41. Ledecký). Trenér: Jarošík.