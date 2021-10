Teplice v Jarošíkově trenérské premiéře v lize podlehly Slovácku

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka porazili v 10. kole první ligy Teplice 3:2. Svěřenci kouče Martina Svědíka zvítězily v lize ve čtvrtém z posledních pěti duelů a v neúplné tabulce se posunuli na třetí místo. Trenérskou premiéru v nejvyšší soutěži si na hostující lavičce odbyl Jiří Jarošík, který v úterý nahradil odvolaného Radima Kučeru. Navzdory tomu Severočeši nevyhráli šestý ligový zápas po sobě a zůstali na předposlední 15. pozici.

Skóre otevřel po čtvrt hodině hry hostující veterán Jan Rezek, kterého Jarošík povolal z teplického "béčka", domácí však v rozmezí 40. a 61. minuty duel otočili dvěma brankami obránce Petra Reinberka a trefou Václava Jurečky. Snížení obstaral střídající Ladislav Kodad.

Jarošík udělal v sestavě oproti předchozímu zápasu jen jednu změnu, ale hodně překvapivou. Do základu nasadil devětatřicetiletého Rezka, který se v létě vrátil z Příbrami do Teplic, kde působí jako asistent trenéra u dorostu a hraje za B-tým v ČFL.

Nečekaný tah se vyplatil. Teplice přežily ve třetí minutě velkou šanci Petržely a následný drtivý tlak a udeřily z prvního brejku. Laňkův centr zprava propadl až k volnému Rezkovi, který neměl problém dát svůj 49. ligový gól.

Slovácko nečekaný vývoj zaskočil. Dlouho marně hledalo cestu do šestnáctky soupeře, sražená střela Petržely se neujala. Vyrovnání přišlo ve 40. minutě po hlavičce Reinberka, který si nikým nehlídán naskočil na zadní tyči na Kalabiškův centr.

Domácí gól probudil a krátce po přestávce přidali druhý. Na konci krásné kombinace po levé straně byl Jurečka, který zblízka prostřelil Čtvrtečku a zaznamenal svůj pátý gól v ligové sezoně. Mezi nejlepšími střelci mu patří sdílená druhá příčka.

Slovácko svůj tlak ještě vystupňovalo, blízko třetí trefě byl opět Jurečka a také Holzer. Roli střelce na sebe vzal znovu Reinberk, jenž táhlou střelou z 25 metrů potřetí rozvlnil síť za Čtvrtečkou.

Naději hostů vykřesal v 73. minutě Kodad, který zužitkoval rychlý brejk. V závěru utkání ale měli více sil domácí hráči a své vítězství si i přes snahu Severočechů uhlídali.Tým z Uherského Hradiště doma naplno bodoval i v pátém duelu ligové sezony.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Věděli jsme, že nás po změně trenéra v Teplicích nečeká lehké utkání. V úvodu jsme nehráli nijak špatně, ale byli jsme nepřesní ve finální fázi, hosté dobře bránili v pokutovém území. Inkasovali jsme z ojedinělé akce. Probrala nás kontaktní branka na sklonku první půle. To mělo z hlediska vývoje svoji váhu. Po přestávce jsme si začali vytvářet šance, korunovali jsme to krásným druhým gólem. Ale pak těch gólů mělo být víc, mohlo být rozhodnuto. Opět jsme v závěru inkasovali a zápas zbytečně zdramatizovali naší pasivitou. To hráčům budu vytýkat."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Do zápasu jsme vstoupili skvěle a dali jsme gól, pak jsme byli neustále pod tlakem a stálo nás to hodně sil. Je škoda, že jsme neudrželi vedení do poločasu, dostali jsme hloupý gól na 1:2. Ještě jsme stihli utkání zdramatizovat. To jsme hráli otevřený fotbal se Slováckem a byl to náš nejlepší úsek hry. Nervózní z premiéry jsem nijak zvlášť nebyl, emoce na mě doléhají spíš teď. Honza Rezek nás podržel, jsem rád, že tu s námi byl. Pokud se nezlepší marodka, budeme s ním počítat dál."