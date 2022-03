Teplice ukončily gólový půst, ale s Hradcem Králové prohrály

Teplice - Tepličtí fotbalisté prohráli ve 26. kole první ligy s Hradcem Králové 1:2, přestože od šesté minuty vedli. Jejich gólový půst po více než třech zápasech a 344 minutách ukončil David Ledecký, ale Jakub Rada z penalty už po pěti minutách vyrovnal a čtvrt hodiny před koncem zařídil hostům tři body Jan Král. Ligový nováček po druhé jarní ligové výhře za sebou poskočil na šesté místo. Teplice nevyhrály čtvrté kolo po sobě, potřetí v řadě prohrály a zůstaly na 14. příčce.

Hradeckým fotbalistům se proti Teplicím tradičně daří. Z posledních 11 zápasů s nimi prohráli jen jeden a na podzim je ve svém mladoboleslavském exilu zdolali 3:0, což je jejich nejvyšší výhra v tomto ročníku.

Tentokrát pro ně ale zápas začal smolně. V šesté minutě zasáhla teplická průniková přihrávka Královu ruku ještě daleko před brankou, ale rozhodčí Batík to ocenil žlutou kartou i přímým kopem. Ten rozehrál Fortelný načechraným centrem a Ledecký, hrající 50. ligový zápas, hlavičkoval do sítě.

Domácí se však z vedení radovali jen pět minut. Tomáš Kučera v šestnáctce nohou nešťastně zasáhl Rybičku a sudí po konzultaci s videorozhodčím nařídil penaltu. Nejlepší střelec Východočechů Rada ji proměnil ve svůj devátý ligový gól v této sezoně.

Marečkova střela pak zasvištěla těsně nad hradeckým břevnem, ale to bylo ze strany domácích na dlouhé minuty všechno. Hradečtí s trojicí útočníků napadali teplickou rozehrávku hned v zárodku a nepouštěli domácí na dostřel své branky.

Pod tlakem chyboval i zkušený teplický gólman Grigar, "malou domů" řešil před dotírajícím Vlkanovou nepovedenou kličkou a mohl být rád, že neinkasoval podruhé. Domácí ofenziva ještě víc ztratila na síle, když už ve 32. minutě pro zranění odstoupil její nejproduktivnější hráč Fortelný.

Hradecká útočná aktivita pokračovala i po změně stran a v 54. minutě se musel Grigar hodně natáhnout, aby Kubalovu hlavičku vytlačil nad břevno. Čtvrt hodiny před koncem ale teplický brankář zaspal na čáře při Kubalově přímém kopu a Král ho hlavou snadno překonal.

Teplická snaha o vyrovnání působila hodně křečovitě a nepomohlo ani opakované střídání. Blízko k bodu byli domácí až dvě minuty před koncem. Po rohovém kopu a zmatcích v hradecké obraně trefil Král při snaze odvrátit míč břevno vlastní branky. Na výsledku už nic nezměnilo ani šestiminutové nastavení.

Teplice po nadějném startu do jara vytěžily z posledních čtyř zápasů jen jeden bod a zůstávají na první barážové pozici. "Votroci" venku v nejvyšší soutěži naplno bodovali po šesti utkáních.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Viděli jsme velkou bodovou šanci, mohli jsme přeskočit dva týmy. Není to jen o bodech, chci hrát i pěkný fotbal, ale dnes to nebylo ani jedno ani druhé. Měli jsme dobrý úvod, dali jsme gól, pak jsme darovali soupeři brzké vyrovnání po nešťastné penaltě. Hradec měl urputnou obranu, byl kompaktní a na tomto terénu bylo těžké se do nich dostat. Když všichni hráči nepodají optimální výkon, je těžké vyhrát. Chyběla větší ochota hrát víc dopředu, nemůže to ležet jen na dvou hráčích. Nemáme podporu z krajů, chybí centry ze strany a je těžké si něco vytvořit. Chtěli jsme i za stavu 1:1 hrát dopředu, šli jsme do toho vabank a dostali jsme druhý gól. Grigarovi ale nic nevyčítám, několikrát nás podržel."

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Bylo to bojovné, agresivní. Nechytli jsme začátek, dostali jsme laciný gól. Cením si toho, že jsme rychle reagovali, povedlo se několik akcí a jedna z nich vyústila v penaltu. Pak jsme byli víc na míči, herně to nevypadalo špatně, ale vázla nám finální fáze. Teplice měly druhý poločas převahu, my se soustředili na přechodové akce a věřil jsme, že se povede gól standardky, což se splnilo. Král je výborný hlavičkář a utkání nám vyhrál. Střídáním jsme posilovali defenzivu a s notnou dávkou štěstí jsme to ubojovali. Jsme nováček, šesté místo je pro nás nečekané, hrajeme kolektivní fotbal a máme tam i zajímavé hráče, ale jsem realista, víc nám odpovídá střední skupina. Jde nám primárně o to, abychom neskončili v barážové skupině."

FK Teplice - FC Hradec Králové 1:2 (1:1)

Branky: 6. Ledecký - 11. Rada z pen., 76. Král. Rozhodčí: Batík - Mokrusch, Pochylý - Kocourek (video). ŽK: Tijani, T. Kučera - Král, Kubala. Diváci: 2471.

Teplice: Grigar - Knapík (46. Hyčka), Tijani, T. Kučera - Prošek (77. Kodad), Mareček (77. Žitný), Trubač, Vondrášek - Fortelný (32. Jukl) - Žák, Ledecký (61. Sejk). Trenér: Jarošík.

Hradec: Fendrich - Klíma, Král, Leibl - Mejdr, Kodeš, Rada (73. Soukeník), Harazim - Kubala (86. J. Kučera), Rybička (64. Vašulín), Vlkanova. Trenér: Koubek.