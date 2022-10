Teplice rozstřílely poslední Pardubice 5:1, hattrickem se blýskl Žák

Teplice - Fotbalisté Teplic rozstříleli v 10. kole první ligy i díky hattricku Filipa Žáka poslední Pardubice 5:1 a bodovali počtvrté za sebou. Severočeši zdolali svého soupeře v nejvyšší soutěži na šestý pokus poprvé po předchozích pěti porážkách a posunuli se na 11. místo neúplné tabulky. Poslední Východočeši prohráli sedmé kolo v řadě a deváté z úvodních deseti.

Domácí rozhodli o plném bodovém zisku už v úvodním dějství. Nejprve skóroval Tomáš Vondrášek a po něm Žák. Po přestávce se prosadil Tomáš Kučera a následně dvakrát Žák, který dokonal premiérový hattrick v nejvyšší soutěži. Debakl zmírnil v nastavení pardubický kapitán Michal Hlavatý. Východočeši prohráli pod trenérem Radoslavem Kováčem i třetí soutěžní utkání.

V prvním poločase hrozili pouze domácí. V deváté minutě teplický záložník Shejbal vystřelil z vápna, ale gólman Markovič ho vychytal. V 16. minutě přihrál Žák v šestnáctce Kučerovi, jehož pohotová rána zamířila pouze doprostřed branky. Shejbal poté neprostřelil Markoviče ani z úhlu.

V 21. minutě se už Tepličtí dočkali. Gning si na hranici vápna obehrál Kostku, Markovič jeho střelu vyrazil a Vondrášek se z dorážky nemýlil. Čtyřiatřicetiletý kapitán Severočechů se trefil poprvé v ligové sezoně.

Za dalších 20 minut se domácí radovali z druhého zásahu. Shejbal po kombinaci s Kučerou předložil před branku míč zakončujícímu Žákovi.

Po změně stran se v 53. minutě dostali k prvnímu ohrožení branky i hosté. Helešic po Vlčkově dlouhém centru ale z první nastřelil boční síť.

Po téměř hodině hry Severočeši opět udeřili. Střídající Vacek přišel na půlící čáře o míč a Kučera si potáhl balon až před vápno a nechytatelnou ranou do "šibenice" nedal Markovičovi šanci. Jednatřicetiletý záložník se zapsal mezi střelce podruhé v sezoně nejvyšší soutěže.

V 73. minutě Trubač přihrál do vápna Žákovi, ten si obehrál pardubického gólmana a úspěšně zakončil. O dalších devět minut později završil třígólové představení, když mu tentokrát výhodnou střeleckou pozici připravil střídající Vachoušek. Žák dal v této ligové sezoně čtvrtou branku. Svěřenci trenéra Kováče mají s 28 inkasovanými góly nejslabší obranu ligy.

V nastavení se po třech kolech dočkaly trefy i Pardubice zásluhou Hlavatého po střele z dálky. Přesto mají s pěti vstřelenými góly nejhorší útok ligy.

Teplice doma v lize neprohrály počtvrté za sebou a na první výhru na Stínadlech proti Pardubicím potřebovaly čtyři zápasy. Východočeši prohráli venku v ročníku nejvyšší soutěže i pátý duel a jsou tam nejhorším týmem soutěže.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Bylo to snad nejvyšší vítězství pode mnou, toho si cením. Co se týče výkonu, střídaly se pasáže, které byly velmi dobré, pak i hluché, to k fotbalu patří. Během 90 minut nemůžete být jen nejlepší. Efektivita v útoku byla skvělá, vytvářeli jsme si šance. Kaňka je gól, který jsme dostali. Kluci věděli, o co hrají, chtěli zlomit sérii s Pardubicemi."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Jednoznačné vítězství Teplic. Šli jsme s nějakým plánem do zápasu, že tam dáme náběhové, rychlé hráče, to se nám nedařilo. Báli jsme se hrát, neotáčeli jsme těžiště hry, hodně zbytečných ztrát. Pak jsme dostali gól, kdy jsme se nechali jednoduše u lajny obejít. Pak další gól. Museli jsme zareagovat, trošku jsme změnili rozestavení, přidali jsme do hry Černého. Patnáct minut jsme se dostávali do hry. Helešic měl velkou šanci na 1:2, tu neproměnil, pak jsme si dali takřka sami gól na 0:3 a bylo prakticky po zápase. Pak to bylo utrpení. Jsme tu chviličku, ale vidím, že na klucích to leží, nikdo vám nepomůže, budeme je muset dostat nahoru. Výsledek 1:5 je příšerný, beru to i na sebe. Chtěl jsem záměr rychlé hráče dozadu, až Černý ráz zápasu změnil, takhle to bohužel je."

FK Teplice - FK Pardubice 5:1 (2:0)

Branky: 41., 73. a 82. Žák, 21. Vondrášek, 59. Kučera - 90.+3 Hlavatý. Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Novák - Klíma (video). ŽK: Žák - Tischler, Černý. Diváci: 2614.

Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera (81. Mareček), Jukl, Shejbal (85. Kodad) - Trubač (81. Křišťan) - Gning (80. Vachoušek), Žák (85. Emmer). Trenér: Jarošík.

Pardubice: Markovič - Chlumecký, Hranáč, Vlček - Kostka (46. Vacek), Hlavatý, Icha, Helešic (80. Kurka) - Zahradníček (80. Rosa), Sychra (69. Červenka), Tischler (46. Černý). Trenér: Kováč.