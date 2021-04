Teplice prohrály s Mladou Boleslaví 1:3 a jsou tři body od sestupu

Teplice - Fotbalisté Mladé Boleslavi zvítězili ve 26. kole první ligy na hřišti Teplic 3:1, oplatili soupeři středeční vyřazení z domácího poháru a poskočili před něj na 14. místo neúplné tabulky. Hosté záchranářský duel otočili ve druhé půli, kdy se trefili Jiří Klíma a Michal Škoda, v úvodním dějství Jaromír Zrmhal odpověděl na vedoucí gól teplického Patrika Žitného. Patnáctí "Skláři" naopak prohráli třetí ligový zápas z posledních čtyř a od sestupových příček je dělí už jenom tři body.

Severočeši, kteří ve čtvrtfinále MOL Cupu doma zdolali Boleslav 2:1, působili i tentokrát od úvodu nebezpečněji. Vukadinovičův únik však zneškodnil brankář Šeda a Žitný o něco později těsně minul. Dvaadvacetiletý teplický záložník se nicméně dočkal v 19. minutě, kdy jeho pohotový pokus po centru Kodada propadl pod padajícím Šedou až do sítě. Šlo o jeho třetí ligový gól v sezoně a druhý po sobě.

Radost však domácím dlouho nevydržela. Hned o pět minut později totiž dostal více prostoru k úniku Dancák, našel na levé straně Zmrhala, který tvrdou ranou vyrovnal.

Hosté navíc dokonali obrat hned v úvodu druhé půle. Na centr Ladry si naběhl Jiří Klíma a hlavičkou z bezprostřední blízkosti nedal Čtvrtečkovi šanci. Jihlavský odchovanec vstřelil svou pátou branku v sezoně.

Tepličtí se vrhli za možným vyrovnáním, ale v jejich riskantnější hře se začaly objevovat chyby. Při jedné špatné rozehrávce a následném rohovém kopu mohl po další hlavičce zvýšit náskok opět Jiří Klíma, tentokrát však Čtvrtečka vytáhl míč reflexivně na břevno. Načež branková konstrukce pak teplického gólmana zachránila ještě jednou, a to 19 minut před koncem při střele Dancáka.

Nejblíže vyrovnání byl při své šanci jen Kodad, nicméně jeho lehký pokus chytil Šeda, a tak pět minut před koncem udeřili opět hosté. Po centru Zmrhala se prosadil znovu hlavou Škoda. Mladá Boleslav tak vedle pohárové oplatila Teplicím i podzimní ligovou porážku 0:2 a připsala si první vítězství po třech kolech.

Hlasy po utkání:

Radim Kučera (trenér Teplic): "Utkání se mi hodnotí těžko, prohráli jsme. Úvod zápasu jsme zvládli, měli šanci po brejku Vukadinoviče a následně i vstřelili z další šance gól, což nám hrálo do karet. Jenže jsme v jedné pasáži ztratili na půlce míč a v situaci, kdy mohl třeba přijít jednoduchý odkop nebo taktický faul, jsme to neubránili a Zmrhal se excelentně trefil. Vstup do druhé půle jsme pak nezvládli. Soupeř se dostal přes naší pravou stranu, nepokryli jsme ve vápně Jirku Klímu a bylo to 1:2. Následně se nám přestalo dařit i směrem dopředu, kdy se Boleslav postavila do bloku a hrozila z brejků a standardních situací. Na rozdíl od středy to vyřešili jednoduše, nasadili dva vysoké útočníky a věděli jsme, že by mohli mít výškovou převahu. Spíše jsme si ale měli pohlídat gól na 1:1. Tam se pro nás začal zápas otáčet špatným směrem a rozhodlo to o tom, že jsme ho nakonec prohráli."

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Do zápasu jsme nevstoupili špatně, ale přesto přišla hned v úvodu chyba na útočné půlce a soupeř z toho měl nebezpečný brejk. Následně se i dostal do vedení, což jsme nechtěli. Přáli jsme si udržet do půlky čisté konto, abychom nemuseli nic honit. Naštěstí se nám ale povedlo ještě do přestávky vyrovnat a to bylo rozhodující. Druhý poločas už byl z naší strany podle představ. Vyvarovali jsme se chyb z poháru, kdy jsme ztráceli míče ve středu pole a soupeř nás z toho trestal. Naopak jsme byli nebezpečnější, což se potvrdilo vstřelením druhé branky a poté tam byly další i situace, z nichž jsme dali břevno. Vítězství jsme pak potvrdili třetí trefou. Tentokrát musím pochválit celé mužstvo za kompaktní výkon. Bylo to z naší strany vyvážené jak dopředu, tak do obrany."

FK Teplice - FK Mladá Boleslav 1:3 (1:1)

Branky: 19. Žitný - 24. Zmrhal, 47. Jiří Klíma, 85. Škoda. Rozhodčí: Dubravský - Mokrusch, Melichar - Lerch (video). ŽK: Čtvrtečka, Droehnle - Škoda. Bez diváků.

Teplice: Čtvrtečka - Hyčka (80. Černý), Gabriel (90.+1 Ljevakovič), Knapík, Droehnle - Kodad, T. Kučera, Trubač (75. Fortelný), Moulis (80. Radosta) - Žitný - Vukadinovič. Trenér. R. Kučera.

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Jakub Klíma, Takács, Preisler - Ladra (83. Skalák), Dancák, Matějovský (90.+2 Budínský), Zmrhal - Škoda, Jiří Klíma (76. Drchal). Trenér: Jarolím.