Teplice porazily Budějovice 2:0 a přiblížily se záchraně

Teplice - Fotbalisté Teplic ve 32. kole první ligy doma porazili České Budějovice 2:0 a udělali významný krok k záchraně v nejvyšší soutěži. O branky se postarali ve druhé půli Pavel Moulis a Lukáš Mareček. Severočeši přerušili devítizápasové čekání na ligové vítězství a dvě kola před koncem mají na 15. místě pětibodový náskok na sestupové příčky. Teplice dnešní výhrou zároveň zpečetily sestup Brna. Budějovice zůstávají v neúplné tabulce jedenácté.

"Skláři" mohli být před zápasem motivováni sobotní výhrou Příbrami 1:0 nad Jabloncem, která se na ně v tu chvíli dotáhla na rozdíl dvou bodů. V úvodní čtvrthodině však byli směrem dopředu velmi opatrní. Jednu z mála příležitostí tak měl naopak na druhé straně Vais, ale brankář Grigar jeho střelu nadvakrát zkrotil.

V 21. minutě se domácí dožadovali odpískání pokutového kopu po zákroku Čavoše na Mareše, avšak sudí Hocek po zhlédnutí videa penaltu nenařídil. Teplický útočník, který mohl v utkání dosáhnout 50. ligové branky, však byl nadále aktivní a těsně před koncem první půle se ocitl po centru Hyčky v další velké příležitosti. Tentokrát však Mareš svou hlavičku těsně minul.

Po přestávce se však už domácí dočkali. Po centru Mareše vrátil míč před bránu hlavičkující Vondrášek a Moulis pohotovou ranou z voleje ve 48. minutě nedal brankáři Vorlovi šanci. Šlo o jeho čtvrtou trefu v této ligové sezoně.

Teplice se po vstřelené brance koncentrovaly na defenzivu a rychlé brejky. Po jednom z nich mohl krátce před hodinou hry zvýšit náskok Mareš, jenže při nadějném přečíslení soupeřovu branku znovu netrefil. Uklidňující druhý gól proto domácí přidali 16 minut před koncem, kdy střídající Vukadinovič našel po svém průniku do pokutového území Marečka, který prudkou ranou zvýšil náskok na rozdíl dvou gólů. Jednatřicetiletý záložník se prosadil poprvé v ročníku.

Severočeši tak prolomili proti Budějovicím sérii čtyř ligových porážek za sebou a připsali si v důležitý moment druhou jarní výhru. Poslední dva zápasy Tepličtí sehrají v Karviné a následně doma s Příbramí.

Hlasy po utkání:

Radim Kučera (trenér Teplic): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Budějovice působily v první půli lepším dojmem, zatímco nás svazovala povinnost vítězství. Nebyli jsme na míči, aktivní v pohybu a měli malé herní sebevědomí. V závěru jsme se z toho mohli dostat a Kuba Mareš mohl dát gól do šatny, nicméně svou šanci neproměnil. Ve druhé části nám tak pomohl gól Pavla Moulise. Jeho trefa nás postavila na nohy a v další fázi jsme už byli nebezpečnější. Po druhé brance jsme si zápas pohlídali a dobře pracovali v defenzivě. I když měly Budějovice určitý tlak, stoprocentní šanci si nevytvořily. Vzhledem k tabulce mi určitě spadl kámen ze srdce. Byl to pro nás klíčový zápas a jsem rád, že důležité body zůstaly v Teplicích."

David Horejš (trenér Budějovic): "Sehráli jsme zápas dvou rozdílných poločasů. V první půli jsme byli jednoznačně lepší, dobře kombinovali, ale bohužel jen po vápno. Fotbal se hraje na góly a my nejsme schopní se ve finální fázi prosadit. V závěrečné části volíme spíše přihrávku, než abychom šli do zakončení. Ač jsme tedy domácí zatlačili, nedokázali jsme z toho nic vytěžit. Ve druhé části rozhodla situace, kdy jsme se nechali na zadní tyči přehlavičkovat, balon se vrátil před bránu a Teplice šly do vedení. Nakonec pak ten zápas už uhrály, ubojovaly a ještě přidaly druhý gól. Prohra je určitě zklamání a doplácíme na to, že nejsme schopní vstřelit branku ze hry. Naši útočníci dnes neměli žádné zakončení a s tím můžete v takovémto zápase jen těžko pomýšlet na lepší výsledek."