Tenorista Andrea Bocelli s hosty nadchnul pražskou O2 arenu

Praha - Italský tenorista Andrea Bocelli spolu se svou krajankou sopranistkou Alessandrou Marianelliovou a dalšími hosty svým vystoupením nadchnuli publikum ve vyprodané O2 areně v Praze. Nevidomý pěvec doprovázený Českým národním symfonickým orchestrem (ČNSO) se smíšeným sborem pod taktovkou dirigenta Stevena Mercuria kromě klasického repertoáru představil i své zatím poslední album, které pod názvem Sí vydal loni. Do Prahy se opět vrátí na jaře roku 2021.

Z aktuální nahrávky zazněla skladba If Only, kterou složil Francesco Sartori a již zesnulý Lucio Quarantotto, který Bocellimu pomohl napsat jeden z největších hitů Con Te Partir?. "V tomto historickém období, kterým právě procházíme, často říkáme ne. Ale ano je to slovo, které říkáte, když dostanete svůj první polibek, když s někým souhlasíte, když chcete, aby se někdo cítil dobře. Sí je slovo, které říkáte pokaždé, když věci dobře končí," podotkl k názvu alba jednašedesátiletý Bocelli.

Mezi hosty Bocelliho vedle Marianelliové byla toskánská pěvkyně Illaria Della Bidiaová, česká sopranistka Petra Alvarez Šimková a kytarové duo Carisma. Zážitek z představení vedle efektních projekcí provázejících každou skladbu ve druhé polovině večera umocnilo vystoupení hostujících tanečníků.

Koncert zahájila orchestrální předehra z opery Ruslan a Ludmila od Michaila Ivanoviče Glinky. Bocelli, jehož specialitou jsou romantické písně s doprovodem symfonického orchestru, sáhl po áriích z oper Giuseppe Verdiho, Umberta Giordana nebo Césara Francka. Se sopranistkou Marianelliovou se představil například v duetu O soave fanciulla z opery La Boh?ma Giacoma Pucciniho. V podání Bidiaové se posluchači dočkali také skladby What a Wonderful World známé z repertoáru Louise Armstronga, Bocelli zabrousil do žánru popu v případě skladby Can’t Help Falling in Love známé v podání Elvise Presleyho.

Nadšené publikum si vyžádalo přídavky, které jim nabídly Ódu na radost Ludwiga van Beethovena a slavnou píseň Con te partiro, kterou Bocelli poprvé představil na Festivalu italské písně v roce 1995. Druhou verzi pod názvem Time to Say Goodbye nazpíval Bocelli s anglickou sopranistkou Sarah Brightmanovou. Závěr vystoupení pak tradičně patřil árii Nessun Dorma z Pucciniho opery Turandot.

Pořadatelé koncertu oznámili, že se do pražské O2 areny Bocelli vrátí 29. května 2021, opět za účasti ČNSO a hostů. Vstupenky budou v prodeji od začátku prosince 2019.

Za svou kariéru prodal Bocelli přes 80 milionů nosičů, což z něj činí jednoho z nejprodávanějších operních pěvců historie. Ačkoli někdy kritici poukazují, že jeho popularita je marketingovým tahem, má fanoušky po celém světě. V posledních letech zpíval kupříkladu i před finále fotbalové Ligy mistrů nebo za doprovodu orchestru řízeného humanoidním robotem. Nahrál také písně s mladými popovými hvězdami, třeba s Edem Sheeranem nebo Arianou Grande.