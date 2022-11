Tenistky vstoupily do Poháru B. J. Kingové vítězně, Polsko zdolaly 2:1

Glasgow - České tenistky vstoupily do finálového turnaje o Pohár Billie Jean Kingové vítězně, v Glasgow porazily Polsko 2:1. Rozhodující bod získaly ve čtyřhře Kateřina Siniaková s Markétou Vondroušovou, které zdolaly pár Magda Linetteová, Katarzyna Kawaová 6:2, 6:3. Tým kapitána Petra Pály se utká v pátek o postup do semifinále v přímém souboji s Američankami (od 17:00 SEČ).

Duel skupiny D s Polkami, kterým chyběla omluvená světová jednička Iga Šwiteková, otevřela úspěšně Karolína Muchová, jež vyhrála dvakrát 6:2 nad Magdalenou Frechovou. V souboji jedniček ale vyrovnala Linetteová, která porazila Karolínu Plíškovou 6:4, 6:1. Rozhodla čtyřhra, v níž při absenci zraněné Barbory Krejčíkové nastoupila vedle světové deblové jedničky Siniakové třiadvacetiletá Vondroušová. Český pár zvítězil za 61 minut.

Jedenáctinásobné vítězky soutěže známé dříve jako Fed Cup drží šanci na postup do semifinále. O jediné postupové místo vyzvou tým USA, který o den dříve porazil Polky rovněž 2:1.

Semifinalistka loňského Australian Open Muchová byla v zahajovacím duelu lepší hráčkou. V prvním setu sebrala o dva roky mladší soupeřce dvakrát servis a za 32 minut se ujala vedení.

Frechová, která ve středu prohrála třísetový souboj s Američankou Danielle Collinsovou, nedokázala vzdorovat ani ve druhé sadě. Češka neztratila ani jednou v zápase podání a díky dalším dvěma brejkům dotáhla duel za hodinu a patnáct minut k vítězství. V utkání zaznamenala 22 vítězných míčů.

"Do utkání jsem vstoupila dobře a spolehlivě podávala. Dnešní výkon mě potěšil. Na začátku jsem byla nervózní, protože už to je nějaký čas, co jsem v národním týmu naposledy hrála. Nastoupila jsem letos ve čtyřhře, ale to je něco jiného. Mám radost, že jsem to ze sebe setřásla a získala první bod pro tým," řekla na tiskové konferenci Muchová.

Plíšková mohla rozhodnout, ale bývalá světová jednička utkání s Linetteovou nezvládla. Vyrovnaný první set ztratila v koncovce, poté co za stavu 4:5 prohrála servis.

Na začátku druhé sady se třicetileté rodačce z Loun podařilo 49. hráčku světa "brejknout", poté ale prohrála šest her za sebou. Plíškové nepomohlo ani osm es, vedle pěti dvojchyb udělala 33 nevynucených chyb. S Linetteovou ztratila teprve druhý z devíti vzájemných zápasů. Polka navázala den starý triumf nad Američankou Madison Keysovou.

"Soupeřka mě nepřekvapila, ale můj výkon byl spíš horší. První set ještě nebyl úplně špatný. Na každý bod jsem se však nadřela a jí to naopak sedělo. Řezala jsem do toho, až jsem udělala chybu. Dokud mi šel servis, skóre bylo vyrovnané. Jakmile mi odešel, soupeřka mě odzadu přehrávala. Hrála skoro bezchybně, zatímco já bohužel nepředvedla žádnou hitparádu," uvedla Plíšková.

Bývalá světová jednička se vrátila do reprezentace po více než třech letech. "Měla jsem respekt. Je něco jiného hrát za sebe a hrát za tým, ve kterém jsem navíc delší dobu nebyla. V minulosti se mi celkem dařilo, na což jsem chtěla navázat. Zároveň jsem ale věděla, že soupeřka není úplně nejlehčí," doplnila Plíšková.

Vítězný druhý bod tak získaly Češky díky závěrečné čtyřhře. Siniaková s Vondroušovou sebraly šestkrát polským soupeřkám servis a při společném debutu zvítězily za hodinu a jednu minutu.

"Říkala jsem si, že bych si dneska chtěla debla jen tak zahrát a s Kačkou se rozehrát. Ještě jsme spolu nehrály. Nakonec to ale dopadlo, že jsme šly rovnou na rozhodující zápas," řekla Vondroušová. "Od začátku jsem se však cítila dobře. Říkala jsem si, že to bude snad v pohodě a fakt jsme hrály dobře," doplnila rodačka ze Sokolova.

Siniaková se do rozhodujícího utkání zapojila jen pár desítek hodin po přesunu z amerického Fort Worth, kde sehrála s Krejčíkovou finále Turnaje mistryň. "Jsem ráda, že se to tak povedlo, protože s počítáním bez výhod a supertiebreakem se může stát cokoliv. Chytily jsme začátek, nastoupily suverénně a držely jsme úroveň celý zápas," dodala Siniaková.

Australské a britské tenistky jsou v semifinále

Australské tenistky si jako první zajistily účast v semifinále Poháru Billie Jean Kingové. V elitní týmové soutěži v Glasgow si po Slovensku poradily i s Belgií a ovládly skupinu B. Dál jdou i domácí Britky díky hladké výhře 3:0 nad Španělskem ve vyrovnaném "céčku".

Australanky Storm Sandersová i Ajla Tomljanovicová stejně jako v prvním kole vyhrály dvouhry, byť druhá jmenovaná musela zápas s Elise Mertensovou otáčet a ve třetím setu jí Belgičanka za stavu 0:3 vzdala. Na rozdíl od úterka pak Australanky v sestavě Sandersová, Samantha Stosurová zpečetily vítězství i triumfem ve čtyřhře.

Britské tenistky hrající bez loňské šampionky US Open Emmy Raducanuové byly po úvodní prohře 1:2 s Kazachstánem proti Španělkám bezchybné. Ve dvouhrách bodovaly Heather Watsonová i Harriet Dartová, jež získala skalp Pauly Badosaové, a vítězství 3:0, které tým posunulo dál, pak zpečetily Alicia Barnettová s Olivií Nichollsovou ve čtyřhře.

Ve skupině A Kanada porazila Itálii rovněž 3:0 a připravila soupeřky o šanci na postup. V sestavě s vítězkou US Open z roku 2019 Biancou Andreescuovou a loňskou finalistkou newyorského grandslamu Leylah Fernandezovou se severoamerický tým utká v pátek v přímém souboji o postup se Švýcarkami.

Výsledky finálového turnaje tenisového Poháru Billie Jean Kingové

Skupina D:

Česko - Polsko 2:1

Muchová - Frechová 6:2, 6:2, Karolína Plíšková - Linetteová 4:6, 1:6, Siniaková, Vondroušová - Kawaová, Linetteová 6:2, 6:3.

Tabulka:

1. Česko 1 1 0 2:1 1 2. USA 1 1 0 2:1 1 3. Polsko 2 0 2 2:4 0

Skupina A:

Kanada - Itálie 3:0

Andreescuová - Cocciarettová 7:6 (7:3), 6:3, Fernandezová - Trevisanová 6:0, 6:0, Dabrowská, Fernandezová - Bronzettiová, Paoliniová 6:1, 6:1.

Tabulka:

1. Švýcarsko 1 1 0 3:0 1 2. Kanada 1 1 0 3:0 1 3. Itálie 2 0 2 0:6 0

Skupina B:

Austrálie - Belgie 3:0

Sandersová - Van Uytvancková 6:2, 6:2, Tomljanovicová - Mertensová 4:6, 6:4, 3:0 skreč Mertensové, Sandersová, Stosurová - Bonaventureová, Flipkensová 6:4, 6:3.

Konečná tabulka:

1. Austrálie 2 2 0 5:1 2 2. Slovensko 2 1 1 3:3 1 3. Belgie 2 0 2 1:5 0

Skupina C:

Británie - Španělsko 2:0 po dvouhrách

Watsonová - Parrizasová 6:0, 6:2, Dartová - Badosaová 6:3, 6:4.