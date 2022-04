Tenistky věří před duelem s Britkami ve výhodu domácí antuky

Praha - České tenistky dnes poprvé společně trénovaly před utkáním kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové. Na malém centrkurtu na pražské Štvanici doufají, že jejich výhodou v souboji o finálový turnaj soutěže družstev s Velkou Británií bude antukový povrch.

Kapitán Petr Pála pozorně sledoval výměny mezi jedničkou týmu a finalistkou Roland Garros z roku 2019 Markétou Vondroušovou a Terezou Martincovou. Na dalším dvorci si v areálu slavného klubu zvykaly na červenou antuku dodatečně povolané Marie Bouzková a šestnáctiletá Linda Fruhvirtová. Sestavu doplňuje Karolína Muchová.

"Myslím, že v týmu máme skvělé hráčky, velmi dobré na antuku. Jenom to ukazuje naši sílu, protože některé hráčky jsou zraněné, jiné zase po zranění. I tak máme pět fantastických holek v týmu," komentoval Pála svoji sestavu na utkání.

Kvůli problémům s loktem totiž nemohl povolat světovou dvojku a loňskou vítězku Roland Garros Barborou Krejčíkovou. Zranění vyřadilo i světovou deblovou jedničku Kateřinu Siniakovou a k dispozici po domluvě nejsou dřívější opory Karolína Plíšková a Petra Kvitová.

Vzhledem k silné generaci českých tenistek třeba Martincová ani neočekávala, že by se do sestavy dostala. "Když jsem zjista, že hrajeme s Britkami doma, tak jsem si říkala, že asi nebudu hrát, že šance být vybraná není úplně velká. Proto jsem opravdu potěšená, že se opět nacházím v týmu a nominace si moc cením," řekla světová padesátka Martincová.

V minulosti hrávaly tenistky Fed Cup, jak se soutěž dříve jmenovala, v domácím prostředí většinou v halách a vzhledem k agresivní hře Kvitové a spol. na hodně rychlém povrchu. Tentokrát má být českou zbraní antuka. "Pevně tomu věřím," přikývl kapitán Pála.

Klouzavý povrch by měl platit i na britskou jedničku a dvanáctou hráčku světa Emmu Raducanuovou. Loňská šokující vítězka US Open nemá ve statistice na antuce ani jeden oficiální zápas mezi ženami. "Říkám si, že když někdo vyhraje grandslam, tak nebezpečný bude," pronesl Pála a dodal: "Je to ale samozřejmě jiná hra a je potřeba, abychom se jí dostaly do hlavy, že to je antuka a jiný povrch. Ale ta holka má obrovskou budoucnost."

Pro Vondroušovou, Muchovou a Martincovou bude mít zápas speciální nádech. Všechny totiž na Štvanici v klubu I. ČLTK trénují. "Je fajn, že jsme doma. To není obvyklé, ale je to moc příjemné," pochvalovala si Martincová. Naopak prostředí teprve objevuje Bouzková. "V neděli jsem ani nevěděla, kde jsou šatny, ale už třeba vím, kde je posilovna," usmívala se.

Utkání se uskuteční na malém centrkurtu s kapacitou osm set fanoušků. Martincovou mrzí, že se nebude hrát na sousedícím slavném štvanickém centrkurtu. "Centr je naprosto úžasný a zajímalo by mě, kolik by přišlo lidí, kdyby byl k dispozici. Ale asi to nejde a musíme si vystačit s tímhle, ale i tak si myslím, že můžeme být rádi, že hrajeme doma," řekla Martincová.

O dějišti se rozhodovalo podle pravidel mezinárodní federace ITF v lednu. Po výběru antukového povrchu se neuvažovalo o některé z hokejových hala a na centrkurtu na Štvanici je aktuálně tvrdý povrch. "Což by znamenalo milionové náklady na stavbu antukového kurtu, což by bylo neekonomické," uvedl mluvčí týmu Karel Tejkal s tím, že v lednu ještě nebylo jasné, jestli kvůli koronaviru budou povoleni fanoušci. "Bylo to rozhodování mezi variantami, ze kterých nebyla žádná ideální. Tato byla po zvážení pro a proti nejideálnější," dodal Tejkal.

Pála věří, že atmosféra bude i tak pěkná. "Jsem si skoro jistý. Když tady bylo plno na turnajích, tak to bylo příjemné. Bude to zase trošičku jiné, bude slyšet každé slovo. I venku jsme někdy hráli před menším počtem lidí, ale když je plno, tak bývá atmosféra pěkná," řekl.