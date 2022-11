Tenistky se utkají o finálový turnaj Poháru B. J. Kingové 2023 s Ukrajinou

Zápas tenisového Poháru Billie Jean Kingové v Glasgow, 11. listopadu 2022. Češky Karolína Plíšková (vlevo) a Karolína Muchová ve čtyřhře proti Američankám. Czech Republic's Karolina Pliskova, left, speaks to Karolina Muchova during a match against Madison Keys and Taylor Townsend of the United States, on the 4th day of the Billie Jean King Cup tennis finals at the Emirates Arena in Glasgow, Scotland Friday, Nov. 11, 2022. (AP Photo/Kin Cheung)800x640 ČTK/AP/Kin Cheung