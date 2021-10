Tenistky chtějí v týmové soutěži navázat na předchozí úspěšnou éru

Praha - Před deseti lety odstartovala dominance českých tenistek v týmové soutěži. Dřívější Fed Cup vyhrály od roku 2011 šestkrát a přidat další triumf touží nyní v soutěži nově zvané mistrovství světa družstev a v jiném systému. V boji o Pohár Billie Jean Kingové chtějí využít domácí prostředí a doufají v podporu zaplněných tribun.

Fotogalerie

V minulosti táhly tenistky hvězdy Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Karolína Plíšková či Barbora Strýcová. Ani jedna z nich v současném výběru kapitána Petra Pály není, ale za celkově dvanáctým českým vavřínem v soutěži tým vede světová čtyřka Barbora Krejčíková.

"Věřím, že se s tím popereme dobře a navážeme na úžasnou éru, která tady byla před námi," řekla vítězka Roland Garros a také světová čtyřka žebříčku čtyřhry Krejčíková, kterou doplňují stříbrná olympijská medailistka Markéta Vondroušová, životní sezonu hrající Tereza Martincová, Kateřina Siniaková, která vyhrála s Krejčíkovou v Tokiu zlato v deblu, a Lucie Hradecká.

Od roku 2008 vede úspěšné tažení tenistek soutěží z pozice kapitána Pála. Tým se mu postupně mění. V předchozích šesti úspěšných finále se mu prostřídalo devět tenistek a nyní má prakticky nový tým. "Ale vždycky přišly další a další vynikající hráčky, to je výhoda. Určitě patříme k favoritům, což je i výsada a značí to, že zase máme skvělé holky," konstatoval Pála.

Krejčíkovou čeká premiéra ve dvouhře v soutěži, světová pětatřicítka Vondroušová má odehrané čtyři zápasy. Zkušenosti ale mají odkud čerpat. Hradecká získala ve čtyřhře vítězný bod ve finále v Rusku 2011 a Siniaková získala ten rozhodující proti USA před třemi lety v Praze.

"Pokud budou mít holky nějaký problém, můžou se mě na cokoliv zeptat," řekla Hradecká. Má pro hráčky jasnou radu, jak se s tlakem týmové soutěže vypořádat: "Určitě si to na kurtu užít. Myslím, že největší síla je, že budeme mít domácí publikum, které určitě požene všechny dopředu. To si musíme brát jako výhodu pro nás a užít si každý míč na kurtu, že tady člověk je a může hrát."

Siniaková zažila silnou podporu fanoušků proti Američankám. Za pomoci obecenstva zvládla třísetové drama se Sofií Keninovou, loňskou vítězkou Australian Open. "Je to nezapomenutelný zážitek. Bylo neuvěřitelné, jakou energii mi publikum dodávalo. Těžko se to popisuje, ale takovou atmosféru na normálních turnajích nezažijeme. Podpora lidí je ohromně cítit," řekla Siniaková.

Krejčíková tehdy fandila své deblové partnerce jako náhradnice u kurtu, takže si umí domácí kotel představit. "Byl to obrovský zážitek se vším všudy. A teď se hrozně těším, že to bude tady doma s českými fanoušky, a doufám, že se nám to podaří jako tehdy," řekla.

Češky vstoupí do skupiny D pondělním soubojem s Němkami. "Doufám, že přijde co nejvíc diváků. V téhle době to určitě není jednoduché, ale bylo by skvělý, kdyby halu zaplnili co nejvíce," přál si Pála. Z dvanáctitisícové kapacity O2 areny je podle pořadatelů aktuálně prodáno šedesát procent lístků. "Rád bych lidi pozval, protože zápasy určitě budou stát za to," řekl Pála.