Tenistky Bouzková se Šalkovou se utkají ve Stromovce o čtvrtfinále

Praha - Marie Bouzková a Dominika Šalková se dnes jako první z pěti českých tenistek utkají o čtvrtfinále turnaje Livesport Prague Open ve Stromovce. Jejich vzájemný duel se uskuteční jako třetí v pořadí na centrálním kurtu, kde začne program v 11 hodin.

Bouzková prošla prvním kolem už v pondělí, Šalková o den později slavila premiérovou výhru v hlavní soutěži na okruhu WTA, když přehrála ve dvou setech Švýcarku Ylenu In-Albonovou.

Ve čtvrtek se ve druhém kole představí druhá nasazená a obhájkyně titulu Barbora Krejčíková, Lucie Havlíčková a Linda Nosková.

Hvězda Kontaveitová si už prošla Prahu a vyhlíží zápas s Havlíčkovou

Estonská tenistka Anett Kontaveitová si užívá první návštěvu Prahy a věří, že by mohla být na turnaji Livesport Prague Open stejně úspěšná jako vloni na podniku WTA v Ostravě, kde zvítězila. Světová dvojka vstoupila do soutěže úterní jasnou výhrou nad Gruzínkou Jekatěrinou Gorgodzeovou 6:0, 6:1 a v dalším kole ji čeká domácí juniorka Lucie Havlíčková. Roli favoritky však Kontaveitová nevnímá.

"Nezáleží na tom, jestli v turnaji figuruji jako nasazená jednička. Pro to, abyste v něm uspěli a vyhráli, musíte především podávat dobré výkony," řekla Kontaveitová novinářům.

Šestadvacetiletá rodačka z Tallinnu, která se před turnajem v Praze dostala do finále v Hamburku, ukázala i na tvrdém povrchu ve Stromovce výbornou formu. O čtyři roky starší 126. hráčku světa Gorgodzeovou smetla za 48 minut a ztratila jen jednu hru.

"Myslím, že jsem sehrála dobrý zápas a byla od prvního míčku agresivní. Nikdy nejdu do zápasu s tím, že bych čekala něco jednoduchého. Konečný výsledek sice vypadá jednoznačně, ale musela jsem si to odehrát, abych takto zvítězila," uvedla Kontaveitová.

Finalistka loňského Turnaje mistryň se už před vstupem do turnaje stihla podívat po Praze. V české metropoli je poprvé. "Zatím si to tu užívám. Navštívila jsem třeba Staré Město a je krásné. Připomíná mi to trochu Tallinn, ale samozřejmě tady je to trochu větší. Zatím tu prožívám hezké chvíle na kurtu i mimo něj," podotkla s úsměvem světová dvojka.

V Česku by mohla navázat také na úspěch z turnaje WTA v Ostravě, kde loni triumfovala. "Na Česko mám dobré vzpomínky. V Ostravě jsem vyhrála první turnaj kategorie 500 v kariéře. Nicméně to bylo v jiném městě a ještě k tomu šlo o turnaj v hale. Je to trochu jiné, ale jsem šťastná, že mohu hrát i v Praze. Užívám si to tady," řekla Kontaveitová.

V dalším kole narazí estonská favoritka na juniorskou vítězku Roland Garros Havlíčkovou, která dostala do turnaje divokou kartu a v úvodu porazila krajanku Barboru Palicovou. "Vyhrála juniorské Roland Garros, takže to bude určitě kvalitní hráčka. Já k tomu ale musím přistoupit jako ke každému dalšímu zápasu," dodala Kontaveitová.