Tenistka Vondroušová i české deblistky jsou v olympijském finále

Tokio - Tenistka Markéta Vondroušová postoupila na olympijských hrách v Tokiu do finále a má jistou medaili. Ukrajinku Elinu Svitolinovou porazila hladce 6:3, 6:1 a v boji o zlato ji čeká Švýcarka Belinda Bencicová. Do finále se probojovaly i Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou ve čtyřhře.

Obě hráčky na úvod ztratily podání, ale pak už se brejky dařily jen dvaadvacetileté Vondroušové. V prvním setu získala díky chytré a pestré hře, na kterou nasazená čtyřka nenašla protizbraň, tři, ve druhém přidala dva. Od stavu 2:2 v první sadě získala šestá hráčka světového žebříčku Svitolinová jen dva gamy. Na kurtu strávila česká finalistka Roland Garros 2019 jen něco málo přes hodinu.

"Hlavně jsem nechtěla hrát o třetí místo, protože brambora z olympiády je podle mě hrozná. Jsem moc ráda, že se mi to povedlo. Ať už to bude zlato nebo stříbro, tak jenom to, že už budu na stupních vítězů, je fakt krásný," řekla Vondroušová.

Před zápasem se inspirovala úspěšně zvládnutým semifinále deblistek Krejčíkové se Siniakovou. "Když jsem odpoledne viděla holky, říkala jsem si, že nesmím zaostávat a musím vyhrát taky. Motivovaly mě," uvedla Vondroušová s úsměvem.

Její finálovou soupeřkou bude Bencicová, která je na žebříčku o 30 příček výš na 12. místě a v osmifinále vyřadila Krejčíkovou "Je hodně útočná. Bude to těžké," řekla Vondroušová. Jediný vzájemný zápas vyhrála v březnu v Miami sokolovská rodačka, jež se do Tokia kvalifikovala díky tzv. zmraženému žebříčku. V době uzávěrky byla až pátou nejlepší Češkou za Karolínou Muchovou, na kterou letenka nezbyla.

Pod pěti kruhy dosud čeští či čs. tenisté získali jednu zlatou, tři stříbrné a osm bronzových medailí. Vondroušová může navázat na Slováka Miloslava Mečíře, vítěze dvouhry při návratu tenisu do olympijského programu v Soulu 1988. Češky získají na olympiádě medaili ve dvouhře i čtyřhře stejně jako před pěti let v Riu de Janeiro, kde vybojovaly bronz Petra Kvitová a pár Barbora Strýcová, Lucie Šafářová.

Bencicová s Rybakinovou prohrávala v prvním setu už 2:5, ale dokázala odvrátit pět setbolů a v tie-breaku jednoznačně dominovala. Kazaška vyrovnala a v rozhodující sadě jako první získala brejk, nakonec se však po dvou a tři čtvrtě hodinách radovala po výhře 7:6, 4:6, 6:3 turnajová devítka Bencicová. Tu dnes ještě čeká semifinále čtyřhry.

Srbský favorit Novak Djokovič je po hladké výhře 6:2, 6:0 nad Japoncem Keiem Nišikorim v semifinále. V Tokiu dosud neztratil ani set, s Nišikorim na kurtu strávil jen necelou hodinu a čtvrt. V boji o finále se utká s Němcem Alexanderem Zverevem, jenž porazil Francouze Jérémyho Chardyho 6:4, 6:1.

Světová jednička Djokovič, jehož nejlepším dosavadním výsledkem pod pěti kruhy je bronz z Pekingu 2008, potvrzuje skvělou formu. Vítěz rekordních 20 grandslamů se může stát prvním mužem, který získá tzv. Golden Slam. Ovládnout v jednom roce všechny turnaje velké čtyřky i olympiádu se dosud povedlo pouze Němce Steffi Grafové před 33 lety.

Druhou semifinálovou dvojici vytvoří šestý nasazený Španěl Pablo Carreňo, který si poradil s turnajovou dvojkou Rusem Daniilem Medveděvem 6:2, 7:6, a další ruský hráč Karen Chačanov. Ten zdolal Francouze Uga Humberta 7:6, 4:6, 6:3.

Krejčíková se Siniakovou si zahrají o olympijské zlato v deblu

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou si ve čtyřhře v Tokiu zahrají o zlaté olympijské medaile. V semifinále nejvýše nasazený pár porazil Rusky Jelenu Vesninovou a Veroniku Kuděrmětovovou 6:3, 3:6, 10:6. Češky při své premiéře pod pěti kruhy zvládly třetí super tie-break za sebou a oplatily soupeřkám vyřazení ve čtvrtfinále Wimbledonu. Ve finále se střetnou se Švýcarkami Viktorijí Golubicovou a Belindou Bencicovou, která Krejčíkovou v japonské metropoli porazila v osmifinále dvouhry.

"V neděli to bude další těžký zápas a bude proti nám stát někdo, kdo ušel stejnou cestu jako my. Bude to zase náročný, necháme tam všechno. Chtěly bychom dovézt zlato, kéž by to vyšlo, ale je to hrozně daleko. Je ale fajn, že dovezeme aspoň jednu medaili," řekla Krejčíková.

První set vyzněl díky brejku v šestém gamu lépe pro Krejčíkovou se Siniakovou, ve druhém se totéž podařilo Ruskám. V rozhodujícím super tie-breaku Češky zásluhou skvělého servisu ani jednou neprohrávaly, dostaly se až do pětibodového vedení a po hodině a půl proměnily třetí mečbol. Vesninová neobhájí zlato z Ria, které získala po boku Jekatěriny Makarovové.

V dnešním utkání se neopakovala situace z letošního Wimbledonu, kde měla česká dvojice v rozhodující sadě vzájemného čtvrtfinále ještě o jeden mečbol navíc, ale nevyužila je a nakonec podlehla 7:6, 4:6 a 7:9. Rusky se pak dostaly do prvního společného grandslamového finále, v němž prohrály.

Krejčíková se Siniakovou v Tokiu minimálně napodobí Janu Novotnou s Helenou Sukovou a Andreu Hlaváčkovou s Lucií Hradeckou, jež ve čtyřhře vybojovaly olympijské stříbro. Před pěti lety v Riu se o jeden ze tří tenisových bronzů zasloužil pár Barbora Strýcová, Lucie Šafářová.

"Já budu v neděli brečet, ať to bude zlato, nebo stříbro. Jak jsem brečela po prohře s Belindou (Bencicovou), protože mě to hrozně mrzelo a došly mi síly, tak budu brečet zase. Tak hluboký to je a emociálně silný," prohlásila Krejčíková.

Bencicová bude v Tokiu hrát deblové i singlové finále, v kterém se o olympijské zlato v sobotu utká s Markétou Vondroušovou. Pár hodin poté, co v semifinále dvouhry zdolala Kazašku Jelenu Rybakinovou ve třech setech, uspěla i ve dvojici s Golubicovou. Brazilský pár Laura Pigossiová, Luisa Stefaniová vyřadily po setech 7:5, 6:3.

Pod pěti kruhy dosud čeští tenisté získali jednu zlatou, tři stříbrné a osm bronzových medailí. Z Tokia letos přivezou další dva cenné kovy.

Výsledky tenisu na OH v Tokiu:

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Djokovič (1-Srb.) - Nišikori (Jap.) 6:2, 6:0, Carreňo (6-Šp.) - Medveděv (2-Rus.) 6:2, 7:6 (7:5), A. Zverev (4-Něm.) - Chardy (Fr.) 6:4, 6:1, Chačanov (12-Rus.) - Humbert (14-Fr.) 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Mektič, Pavič (1-Chorv.) - Krajicek, Sandgren (USA) 6:4, 6:4, Čilič, Dodig (Chorv.) - Daniell, Venus (N. Zél.) 6:2, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Vondroušová (ČR) - Svitolinová (4-Ukr.) 6:3, 6:1, Bencicová (9-Švýc.) - Rybakinová (15-Kaz.) 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Vesninová, Kuděrmětovová (Rus.) 6:3, 3:6, 10:6, Bencicová, Golubicová (Švýc.) - Laura Pigossiová, Luisa Stefaniová (Braz.) 7:5, 6:3.

Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále:

Bartyová, Peers (Austr.) - Sakkariová, Tsitsipas (2-Řec.) 6:4, 4:6, 10:6 Pavljučenkovová, Rubljov (4-Rus.) - Šibaharaová, McLachlan (Jap.) 7:5, 6:7 (0:7), 10:8.