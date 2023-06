Tenistka Svitolinová nepřijala ruku Sabalenkové, ta se pak vyslovila proti válce

Paříž - V napjaté atmosféře skončilo druhé čtvrtfinále Roland Garros mezi Běloruskou Arynou Sabalenkovou a Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Světová dvojka Sabalenková po výhře dvakrát 6:4 čekala u sítě, aby si se soupeřkou potřásla rukou, ta ale dostála dřívějším slovům a v reakci na zapojení Běloruska do vojenské invaze na Ukrajině ji ignorovala. Poté, co si vysloužila bučení některých fanoušků, řekla o Sabalenkové, že celou situaci jen přiživila. Běloruska se hájila, že šlo o sílu zvyku. Uvedla, že válku nepodporuje, a stejně tak ani v tuto chvíli prezidenta Alexandra Lukašenka.

Pětadvacetiletá Sabalenková vyřadila na Roland Garros už druhou reprezentantku Ukrajiny, před Svitolinovou porazila v 1. kole také Martu Kosťukovou. Také ta jí ruku nepodala, za což si vysloužila bučení. Svitolinovou, která o svém záměru informovala už dříve a po osmifinále si nepotřásla rukou ani s Ruskou Darjou Kasatkinovou, počínání Sabalenkové překvapilo.

"Upřímně nevím, na co tam u sítě čekala. Moje prohlášení bylo přeci jasné," řekla. Bučení fanoušků ji nepřekvapilo, čekala ho. Podle ní ale Sabalenková čekáním u sítě situaci přiživila. "Ano. Myslím, že ano. Bohužel," doplnila Svitolinová.

Sabalenková, která poslední dvě tiskové konference vynechala kvůli otázkám na politická témata, tentokrát mezi novináře dorazila. Hájila se, že na Svitolinovou čekala u sítě ze zvyku. "Ani nevím, proč jsem tam šla. Byl to instinkt jako vždy po mých zápasech," uvedla. "Nemyslím si ale, že by si zasloužila, aby se na ni bučelo. Respektuji ji, co dokázala po porodu. Je to velmi obdivuhodné, co dělá," uvedla.

Vítězka Australian Open dostala také otázku na dřívější společné fotografie s prezidentem Lukašenkem. "Hráli jsme v Bělorusku spoustu Fed Cupů. Byl na našich zápasech a po zápasech se s námi fotil. Tou dobou se v Bělorusku, na Ukrajině nebo Rusku nedělo nic zlého," řekla. "Jak jsem několikrát řekla: Nepodporují válku. Nechci, aby moje země byla zapojená do jakéhokoliv konfliktu," podotkla.

Když se jí proto novináři tázali, že když nepodporuje válku, zda stále podporuje Lukašenka, odpověděla: "Těžká otázka. Ale to, že nepodporuji válku, znamená, že v tuto chvíli nepodporuji Lukašenka."

Sabalenková dosud neztratila na Roland Garros ani set, vyhrála dvanáctý grandslamový zápas po sobě a 34. v sezoně. V boji o finále narazí ve čtvrtek na Karolínu Muchovou.