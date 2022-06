Tenistka Sestini Hlaváčková se v červenci rozloučí s kariérou

Praha - Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, která před více než třemi lety přerušila kvůli mateřství kariéru, sehraje na konci července své poslední profesionální utkání. Pětatřicetiletá dvojnásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře se rozloučí na turnaji Livesport Prague Open v deblu po boku své dřívější parťačky Lucie Hradecké. Turnaj se uskuteční od 25. do 31. července.

Sestini Hlaváčková hrála poslední zápas na mezinárodní scéně v říjnu 2018 s Barborou Strýcovou v semifinále Turnaje mistryň. Poté ještě nastoupila v prosinci téhož roku v extralize. V únoru 2019 oznámila dvojnásobná fedcupová vítězka, že je těhotná, a o šest měsíců později přivedla na svět dceru Isabellu, kterou má s italským manželem Fabriziem. Návrat na kurty tehdy nevyloučila, nyní se ale rozhodla jen k jednorázovému comebacku.

"Zahraju si svůj poslední turnaj. Není to úplný návrat do tenisového světa, ale rozloučení. Po svém posledním turnaji, Masters v Singapuru, jsem si myslela, že už se nikdy profesionálně nevrátím. Maximálně jen rozloučit. Pak ale přišly dva roky covidu a nechtělo se mi mávat prázdným tribunám," řekla Hlaváčková na dnešní tiskové konferenci.

"Letos tedy využiju toho, že zde máme krásný turnaj WTA, na který přijede celý svět, a přijdu se rozloučit oficiálně. Bavily jsme se také s Luckou Hradeckou, napadlo mě ji oslovit a hecnout to. Lucka mě potěšila s tím, že do to 24 hodin potvrdila. Nedovedla bych si představit, že bych hrála s někým jiným," uvedla Hlaváčková, která měla během mateřské pauzy zmražený žebříček a díky tomu nepotřebuje do turnaje divokou kartu.

Bývalá světová trojka v deblu vyhrála ve čtyřhře vedle grandslamových titulů z Roland Garros a US Open také 25 turnajů WTA. Před pěti lety triumfovala na Turnaji mistryň. S Hradeckou získaly stříbrné medaile na olympijských hrách v Londýně 2012. Během turnaje v Praze uplyne od tohoto úspěchu takřka deset let.

"S Andy jsme bavily už v Římě, že by si chtěla zahrát před diváky. Později mi napsala, že by chtěla sehrát poslední zápas, tak jsem jí odepsala, ať ale nepočítá s jedním zápasem, že si zahrajeme společný turnaj," řekla na dálku po telefonu Hradecká z turnaje v Birminghamu.

O dva roky starší Hradecká bude na kurtech v areálu pražské Sparty obhajovat deblový titul, který loni získala s Marií Bouzkovou. Hlaváčková se proto začala již před dvěma týdny na svou rozlučku připravovat.

"Mám před sebou pět a půl týdne tréninku. Odpočítávám si každý den a chci si tu cestu užít. Je to pro mě jiné, než kdybych se připravovala na kus sezony. Nemám od sebe velká očekávání, ale chtěla bych se rozloučit důstojně a kvalitním tenisem. Aby si lidé, co se na nás přijdou podívat, vzpomněly, že H+H byly jejich oblíbené hráčky," dodala rodačka z Plzně. S Hradeckou odehrála bezmála 300 zápasů, naposledy s ní nastoupila na Turnaji mistryň před šesti lety.

Pořadatelé pražského turnaje jednají s WTA o zařazení zápasů Hlaváčkové s Hradeckou na centrální kurt.