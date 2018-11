Praha - Tenistka Lucie Šafářová ukončí na lednovém grandslamovém turnaji Australian Open kariéru. Finalistka dvouhry na antukovém Roland Garros z roku 2015 to oznámila před finále Fed Cupu v Praze.

"Tenis pořád miluju, bude mi chybět, zůstanu součástí prostředí, ale chtěla jsem skončit hezky a teď je ten čas," řekla na tiskové konferenci. "Kariéra byla krásná, jsem spokojená, čeho jsem dosáhla, ale chtěla bych skončit v tom hezkém a nechtěla se trápit na malých turnajích. Vím, že na to zdravotně ani nemám."

Jednatřicetiletá brněnská rodačka vystoupala během kariéry až na páté místo žebříčku ve dvouhře a v deblu byla loni světovou jedničkou. Vedle finále French Open si zahrála v singlu i semifinále Wimbledonu 2014 a získala sedm titulů na WTA, ten poslední v dubnu 2016 na antuce v pražské Stromovce. S Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou vyhrály v deblu pět grandslamů.

"Co může tenista v kariéře dosáhnout, to jsem víceméně dosáhla. Mohlo to být ještě lepší, ale můžu být spokojená," řekla bronzová olympijská medailistka ze čtyřhry na hrách v Riu de Janeiro 2016, kde hrála s Barborou Strýcovou.

Z trenérů se u ní mimo jiné vystřídali David Kotyza či Srbka Biljana Veselinovičová, největší úspěchy zaznamenala pod vedením Kanaďana Roba Steckleyho.

Čtyřnásobnou vítězku Fed Cupu často během 16 let na okruhu WTA omezovaly zdravotní komplikace. "Byly samozřejmě z tenisu, stresu, ale především z cestování. Proto jsem se rozhodla jít jinou cestou, která mě udělá šťastnější."

Raketu plánovala původně odložit už po letošní sezoně. Kvůli viróze, bakteriální infekci a vracející se bolesti kloubů letos ale vynechala od dubna tři měsíce a pak omezovala program. Proto si usmyslela, že ještě vyrazí do Austrálie. "Chci ukončit kariéru na grandslamu, proto jsem se takhle rozhodla," vysvětlila.

V Melbourne by ráda zvládla dvouhru i čtyřhru, a pokud se nedostane přímo do hlavní soutěže, je rozhodnutá naskočit i do kvalifikace. "Je to na hraně, takže uvidíme. Je tam i varianta, že požádám o volnou kartu," řekla nyní 106. hráčka dvouhry.

Proto se ještě udržuje a přihlásila se na francouzskou ligu, možná odehraje i domácí extraligu. "Trénovat plánuju normálně doma v Česku, nepoletím na Floridu, jak jsem byla zvyklá. A doufám, že žádnou ostudu neudělám," řekla.

Největší smutek z konce kariéry na Šafářovou dolehl na letošním US Open. Po prohře s Ashleigh Bartyovou ve druhém kole plakala. "Celou cestu z kurtu a v šatně taky. To byl zlom. Věděla jsem, že to je konec a dál už to nepůjde. Cesta zpět by byla náročná a věděla jsem, že na to zdravotně nemám," řekla Šafářová.

Po US Open odehrála už jen jeden zápas a začala nový život. S odchodem z tenisové scény se tak stihla smířit. "I když to není jednoduché," podotkla a řekla, že jednou možná bude trenérkou. "Naplňovalo by mě někomu předat zkušenosti. Strašně moc jsem toho zažila, ta cesta byla složitá a dokážu třeba poradit."

Až po Melbourne odloží raketu, bude nejdříve odpočívat. Má nabídky dál pracovat v tenisu, třeba dělat manažerku, ale oddech bude na prvním místě. "Mám seznam věcí, které bych chtěla vidět. Projela jsem s tenisem spoustu zemí, ale teď bych je chtěla i poznat," řekla a zmínila se třeba o Novém Zélandu nebo Grand Canyonu.

A v blízké budoucnosti si splní další sen. Miluje kávu a plánuje otevřít kavárnu. "Udělala jsem si kurz baristy, už jsme i vzdělaná. Už se to rýsuje," uvedla s evidentním nadšením, které v posledních měsících při tenisu hledala jen nárazově.