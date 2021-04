Tenistka Plíšková si ve Stuttgartu pomohla k postupu 21 esy

Stuttgart - Za pomoci 21 es prošla Karolína Plíšková do čtvrtfinále halového antukového turnaje ve Stuttgartu. Šestá nasazená tenistka otočila utkání s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou a šampionku Roland Garros z roku 2017 zdolala 6:7, 6:4 a 6:3. Příští soupeřkou Plíškové bude další vítězka pařížského grandslamu Ashleigh Bartyová z Austrálie.

Doplnit bývalé vítězky turnaje Plíškovou a Petru Kvitovou v pátečním čtvrtfinále zkusí Markéta Vondroušová, která se dnes utká s druhou nasazenou Simonou Halepovou z Rumunska.

Plíšková strávila na kurtu podobně jako v prvním kole dvě hodiny a dvacet minut. "Bylo to mnohem lepší než včera," porovnávala své výkony z obou zápasů.

V prvním setu s Ostapenkovou nedotáhla do konce náskok a nevyužila setbol v tie-breaku, který ztratila poměrem 7:9. Po míči do sítě naštvaně rozbila raketu o antuku. "Vždycky mi to pomůže, proto to dělám," řekla na kurtu a svá slova naplnila. Ve druhém setu už vedla 5:2, ale set uzavřela s problémy. Třetí dějství, v kterém podávala nejlépe, rozhodla brejkem na 4:2.

"Nebylo to snadné, ale jsem pyšná, jak jsem to ustála ve druhém setu, i když jsem na sebe byla naštvaná. Pak už to bylo dobré. Každý vyhraný zápas mi pomůže," řekla Plíšková.

S aktuální světovou jedničkou Bartyovou, která na Roland Garros uspěla předloni, má bilanci 2:4 a na antuce se utkají poprvé. "Hraje skvěle. Nemám co ztratit," řekla Češka.

Tenisový turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 456.073 eur): Dvouhra - 2. kolo: Karolína Plíšková (6-ČR) - Ostapenková (Lot.) 6:7 (7:9), 6:4, 6:3.